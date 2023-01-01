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Гамбург - Фортуна 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
29 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур
Гамбург
Фортуна

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Фортуна, которое состоится 29 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
История личных встреч
31.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Фортуна2 : 2Гамбург
17.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Гамбург2 : 0Фортуна
19.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Фортуна1 : 1Гамбург
16.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Гамбург1 : 1Фортуна
26.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Фортуна0 : 0Гамбург
18.09.2020 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Гамбург2 : 1Фортуна
20.04.2013 Германия - Бундеслига 30-й тур Гамбург2 : 1Фортуна
23.11.2012 Германия - Бундеслига 13-й тур Фортуна2 : 0Гамбург
22.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур 2 : 1Гамбург
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 2 : 1Гамбург
03.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Гамбург2 : 0
26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 0 : 1Гамбург
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Гамбург3 : 0
24.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Фортуна1 : 1
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 1 : 3Фортуна
01.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Фортуна3 : 1
26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 0 : 5Фортуна
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Фортуна1 : 2

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