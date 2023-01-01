Гамбург - Фортуна 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
29 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Фортуна, которое состоится 29 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
|Тим Вальтер
История личных встреч
|31.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|17.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|19.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|16.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|26.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 0
|18.09.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|20.04.2013
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|23.11.2012
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|22.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 0
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 0
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|01.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 5
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2