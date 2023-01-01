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Динамо Тб - Сабуртало 29 Сентября прямая трансляция

29 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 27-й тур
Динамо Тб
Сабуртало

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Сабуртало, которое состоится 29 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур Сабуртало2 : 1Динамо Тб
21.04.2023 Грузия - Высшая лига 9-й тур Динамо Тб1 : 3Сабуртало
29.10.2022 Грузия - Высшая лига 32-й тур Динамо Тб3 : 1Сабуртало
26.08.2022 Грузия - Высшая лига 23-й тур Сабуртало1 : 2Динамо Тб
16.05.2022 Грузия - Высшая лига 14-й тур Динамо Тб0 : 0Сабуртало
14.04.2022 Грузия - Высшая лига 5-й тур Сабуртало1 : 1Динамо Тб
24.10.2021 Грузия - Высшая лига 31-й тур Сабуртало0 : 1Динамо Тб
08.08.2021 Грузия - Высшая лига 22-й тур Динамо Тб2 : 1Сабуртало
12.05.2021 Грузия - Высшая лига 13-й тур Сабуртало0 : 4Динамо Тб
14.03.2021 Грузия - Высшая лига 4-й тур Динамо Тб4 : 3Сабуртало
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур 2 : 2Динамо Тб
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Динамо Тб1 : 1
02.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур 2 : 3Динамо Тб
29.08.2023 Грузия - Высшая лига 19-й тур 0 : 3Динамо Тб
25.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур 2 : 2Динамо Тб
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур Сабуртало0 : 1
17.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур 1 : 0Сабуртало
02.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Сабуртало5 : 0
26.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур 0 : 0Сабуртало
20.08.2023 Грузия - Высшая лига 22-й тур Сабуртало1 : 2

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