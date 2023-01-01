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Бока Хуниорс - Палмейрас 29 Сентября прямая трансляция

29 Сентября 2023 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/2 финала. 1-й матч
Бока Хуниорс
Палмейрас

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бока Хуниорс - Палмейрас, которое состоится 29 Сентября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Главные тренеры
Португалия Абел Феррейра
История личных встреч
01.11.2018 Кубок Либертадорес - 2018 1/2 финала Палмейрас2 : 2Бока Хуниорс
25.10.2018 Кубок Либертадорес - 2018 1/2 финала Бока Хуниорс2 : 0Палмейрас
26.04.2018 Кубок Либертадорес - 2018 Группа H. 5-й тур Бока Хуниорс0 : 2Палмейрас
12.04.2018 Кубок Либертадорес - 2018 Группа H. 4-й тур Палмейрас1 : 1Бока Хуниорс
24.09.2023 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. 6-й тур Бока Хуниорс1 : 1
20.09.2023 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. 5-й тур 0 : 3Бока Хуниорс
16.09.2023 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. 4-й тур 1 : 0Бока Хуниорс
10.09.2023 Кубок Аргентины 2023 1/8 финала 2 : 2 3 : 4Бока Хуниорс
04.09.2023 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. 3-й тур Бока Хуниорс0 : 1
22.09.2023 Бразилия - Серия А 24-й тур 1 : 0Палмейрас
16.09.2023 Бразилия - Серия А 23-й тур Палмейрас1 : 0
03.09.2023 Бразилия - Серия А 22-й тур 0 : 0Палмейрас
31.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/4 финала. 2-й матч Палмейрас0 : 0
28.08.2023 Бразилия - Серия А 21-й тур Палмейрас1 : 0

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