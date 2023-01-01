Рубин - Краснодар 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
30 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Краснодар, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Владимир Ивич
История личных встреч
|09.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 1
|27.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|2 : 0
|25.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|0 : 1
|17.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|3 : 1
|09.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|1 : 0
|10.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 0
|26.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 0
|29.07.2018
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|2 : 1
|13.05.2018
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 1
|16.07.2017
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|1 : 2
|25.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 1
|20.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 1 2 : 4
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|19.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 2
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Рубин» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.