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Рубин - Краснодар 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
30 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур
Рубин
Краснодар

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Краснодар, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
РоссияРашид Маматкулович Рахимов
СербияВладимир Ивич
История личных встреч
09.04.2022Россия - Премьер-Лига24-й турРубин0 : 1Краснодар
27.08.2021Россия - Премьер-Лига6-й турКраснодар2 : 0Рубин
25.04.2021Россия - Премьер-Лига27-й турРубин0 : 1Краснодар
17.10.2020Россия - Премьер-Лига11-й турКраснодар3 : 1Рубин
09.07.2020Россия - Премьер-Лига27-й турРубин1 : 0Краснодар
10.08.2019Россия - Премьер-Лига5-й турКраснодар1 : 0Рубин
26.05.2019Россия - Премьер-Лига30-й турКраснодар1 : 0Рубин
29.07.2018Россия - Премьер-Лига1-й турРубин2 : 1Краснодар
13.05.2018Россия - Премьер-Лига30-й турКраснодар1 : 1Рубин
16.07.2017Россия - Премьер-Лига1-й турРубин1 : 2Краснодар
25.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й тур0 : 1Рубин
20.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа BРубин1 : 1 2 : 4
17.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й турРубин0 : 3
02.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й тур2 : 1Рубин
29.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа BРубин2 : 1
24.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й турКраснодар2 : 0
19.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа DКраснодар1 : 1 4 : 2
16.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й тур1 : 1Краснодар
02.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й турКраснодар2 : 0
29.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа D0 : 1Краснодар
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Рубин» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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