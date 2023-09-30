ЦСКА - Балтика 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
30 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Балтика, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
|24.09.2008
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 0
|27.06.2007
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1
|09.09.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|24-й тур
|2 : 0
|23.05.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|9-й тур
|1 : 1
|04.10.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|30-й тур
|1 : 1
|14.06.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|13-й тур
|1 : 1
|19.10.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|32-й тур
|2 : 1
|07.07.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|15-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 3
|20.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 1 4 : 2
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 0 4 : 5
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|1 : 2
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: ЦСКА — «Балтика». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.