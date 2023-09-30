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ЦСКА - Балтика 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
30 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур
ЦСКА
Балтика

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Балтика, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
РоссияВладимир Валентинович Федотов
РоссияСергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
24.09.2008Кубок России1/8 финалаЦСКА1 : 0Балтика
27.06.2007Кубок России1/16 финалаБалтика0 : 1ЦСКА
09.09.1998Чемпионат России Высший дивизион - 199824-й турЦСКА2 : 0Балтика
23.05.1998Чемпионат России Высший дивизион - 19989-й турБалтика1 : 1ЦСКА
04.10.1997Чемпионат России Высшая лига - 199730-й турБалтика1 : 1ЦСКА
14.06.1997Чемпионат России Высшая лига - 199713-й турЦСКА1 : 1Балтика
19.10.1996Чемпионат России Высшая лига - 199632-й турБалтика2 : 1ЦСКА
07.07.1996Чемпионат России Высшая лига - 199615-й турЦСКА0 : 0Балтика
24.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й тур3 : 3ЦСКА
20.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа AЦСКА1 : 1 4 : 2
16.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й турЦСКА2 : 2
03.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й турЦСКА1 : 1
30.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа A0 : 0 4 : 5ЦСКА
23.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й турБалтика1 : 0
19.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа CБалтика1 : 2
16.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й турБалтика2 : 2
03.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й тур3 : 2Балтика
30.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа CБалтика1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: ЦСКА — «Балтика». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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