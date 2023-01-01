Астон Вилла - Брайтон 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
30 Сентября 2023 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|22
|пз
|Николо Дзаньоло
|7
|пз
|Джон Макгинн
|44
|пз
|Бубакар Камара
|6
|пз
|Дуглас Луис
|19
|пз
|Мусса Диаби
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|23
|вр
|Джейсон Стил
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|4
|зщ
|Адам Уэбстер
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|5
|зщ
|Льюис Данк
|8
|пз
|Махмуд Дауд
|11
|пз
|Билли Гилмор
|7
|пз
|Солли Марч
|22
|пз
|Каору Митома
|9
|пз
|Жоао Педро
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|13.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|26.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|13.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 0
|21.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|19.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|25.09.2019
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 3
|07.05.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа E. 1-й тур
|3 : 2
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа B. 1-й тур
|2 : 3
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1