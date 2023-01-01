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Астон Вилла - Брайтон 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
30 Сентября 2023 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
22 Италия пз Николо Дзаньоло
7 Шотландия пз Джон Макгинн
44 Франция пз Бубакар Камара
6 Бразилия пз Дуглас Луис
19 Франция пз Мусса Диаби
11 Англия нп Олли Уоткинс
23 Англия вр Джейсон Стил
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
4 Англия зщ Адам Уэбстер
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
5 Англия зщ Льюис Данк
8 Германия пз Махмуд Дауд
11 Шотландия пз Билли Гилмор
7 Англия пз Солли Марч
22 Япония пз Каору Митома
9 Бразилия пз Жоао Педро
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Астон Вилла2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
13.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Астон Вилла
26.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Астон Вилла
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Астон Вилла2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
13.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Астон Вилла
21.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Астон Вилла1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
18.01.2020 Англия - Премьер-лига 23-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Астон Вилла
19.10.2019 Англия - Премьер-лига 9-й тур Астон Вилла2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
25.09.2019 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Астон Вилла
07.05.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Астон Вилла1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Астон Вилла1 : 2
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 0 : 1Астон Вилла
21.09.2023 Лига конференций Группа E. 1-й тур 3 : 2Астон Вилла
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Астон Вилла3 : 1
03.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур 3 : 0Астон Вилла
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала 1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1
21.09.2023 Лига Европы Группа B. 1-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 3
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур 1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1

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