Вест Хэм Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|27
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон Пальмиери
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|28
|пз
|Томаш Соучек
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|9
|нп
|Майкл Антонио
|18
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|15
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|12
|зщ
|Джон Иган
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|20
|зщ
|Джейден Богл
|21
|пз
|Вини Соуза
|8
|пз
|Густаво Хамер
|28
|пз
|Джеймс Макэйти
|14
|пз
|Люк Томас
|9
|нп
|Оливер Макбарни
|10
|нп
|Кэмерон Арчер
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Пол Хекингботтом
История личных встреч
|15.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 0
|22.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 1
|10.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|26.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|14.04.2007
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 0
|25.11.2006
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа A. 1-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|01.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 8
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 0 2 : 3
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2