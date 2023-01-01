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Вест Хэм Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Шеффилд Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
23 Франция вр Альфонс Ареола
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
4 Франция зщ Курт Зума
27 Марокко зщ Найеф Агер
33 Италия зщ Эмерсон Пальмиери
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
28 Чехия пз Томаш Соучек
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
9 Ямайка нп Майкл Антонио
18 Англия вр Уэс Фодеринхэм
15 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
12 Ирландия зщ Джон Иган
19 Англия зщ Джек Робинсон
20 Англия зщ Джейден Богл
21 Бразилия пз Вини Соуза
8 Нидерланды пз Густаво Хамер
28 Англия пз Джеймс Макэйти
14 Англия пз Люк Томас
9 Шотландия нп Оливер Макбарни
10 Англия нп Кэмерон Арчер
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
15.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 0Шеффилд Юнайтед
22.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Вест Хэм Юнайтед
10.01.2020 Англия - Премьер-лига 22-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Вест Хэм Юнайтед
26.10.2019 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Шеффилд Юнайтед
14.04.2007 Англия - Премьер-лига 34-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 0Вест Хэм Юнайтед
25.11.2006 Англия - Премьер-лига 14-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Шеффилд Юнайтед
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала 0 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Вест Хэм Юнайтед
21.09.2023 Лига Европы Группа A. 1-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 3
01.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 8
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур 2 : 1Шеффилд Юнайтед
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 2
30.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Шеффилд Юнайтед0 : 0 2 : 3
27.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 2

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