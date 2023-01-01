Борнмут - Арсенал 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Арсенал, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Нето
|37
|зщ
|Максимилиан Ааронс
|27
|зщ
|Илья Забарный
|25
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Милош Керкез
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|29
|пз
|Филип Биллинг
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|1
|вр
|Аарон Рамсдейл
|4
|зщ
|Бен Уайт
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|35
|пз
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|41
|пз
|Деклан Райс
|21
|пз
|Фабиу Виейра
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|14
|нп
|Эдди Нкетиа
|24
|нп
|Рейсс Нелсон
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Микель Артета
История личных встреч
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|27.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|06.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|27.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|5 : 1
|25.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|14.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 1
|09.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|03.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 3
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 3
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1