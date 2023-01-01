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Борнмут - Арсенал 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Борнмут
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Арсенал, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Арсенал
Лондон
1Бразилиявр Нето
37АнглиязщМаксимилиан Ааронс
27УкраиназщИлья Забарный
25АргентиназщМаркос Сенеси
3ВенгриязщМилош Керкез
10ШотландияпзРайан Кристи
4АнглияпзЛьюис Кук
16АнглияпзМаркус Таверньер
29ДанияпзФилип Биллинг
19НидерландыпзДжастин Клюйверт
24ГананпАнтуан Семеньо
1АнглияврАарон Рамсдейл
4АнглиязщБен Уайт
6БразилиязщГабриэл Магальянс
2ФранциязщВильям Салиба
35УкраинапзАлександр Зинченко
8НорвегияпзМартин Эдегор
41АнглияпзДеклан Райс
21ПортугалияпзФабиу Виейра
9БразилиянпГабриэл Жезус
14АнглиянпЭдди Нкетиа
24АнглиянпРейсс Нелсон
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
04.03.2023Англия - Премьер-лига26-й турАрсенал3 : 2Борнмут
20.08.2022Англия - Премьер-лига3-й турБорнмут0 : 3Арсенал
27.01.2020Кубок Англии1/16 финалаБорнмут1 : 2Арсенал
26.12.2019Англия - Премьер-лига19-й турБорнмут1 : 1Арсенал
06.10.2019Англия - Премьер-лига8-й турАрсенал1 : 0Борнмут
27.02.2019Англия - Премьер-лига28-й турАрсенал5 : 1Борнмут
25.11.2018Англия - Премьер-лига13-й турБорнмут1 : 2Арсенал
14.01.2018Англия - Премьер-лига23-й турБорнмут2 : 1Арсенал
09.09.2017Англия - Премьер-лига4-й турАрсенал3 : 0Борнмут
03.01.2017Англия - Премьер-лига20-й турБорнмут3 : 3Арсенал
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаБорнмут2 : 0
24.09.2023Англия - Премьер-лига6-й тур3 : 1Борнмут
17.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турБорнмут0 : 0
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур2 : 2Борнмут
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд2 : 3Борнмут
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала0 : 1Арсенал
24.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турАрсенал2 : 2
20.09.2023Лига чемпионовГруппа B. 1-й турАрсенал4 : 0
17.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур0 : 1Арсенал
03.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турАрсенал3 : 1

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