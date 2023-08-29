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Эвертон - Лутон Таун 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Эвертон
Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Лутон Таун, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Лутон Таун
Лутон
1АнглияврДжордан Пикфорд
6АнглиязщДжеймс Тарковски
32АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
2ШотландиязщНейтан Паттерсон
18АнглияпзЭшли Янг
37АнглияпзДжеймс Гарнер
27СенегалпзИдрисса Гейе
8БельгияпзАмаду Онана
7АнглияпзДуайт Макнил
16МалипзАбдулайе Дукуре
14Гвинея-Бисаунп Бету
24БельгияврТомас Камински
16АнглиязщРис Бурк
5ДаниязщМадс Андерсен
29ЯмайказщАмари'и Белл
12Буркина-ФасозщИсса Каборе
17ДР КонгопзПелли-Раддок Мпанзу
13ЗимбабвепзМарвелоуз Накамба
45АнглияпзАльфи Доти
7ИрландияпзЧидози Огбене
19ШотландиянпДжейкоб Браун
9АнглиянпКарлтон Моррис
Главные тренеры
АнглияШон Дайч
УэльсРоб Эдвардс
История личных встреч
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала1 : 2Эвертон
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й тур1 : 3Эвертон
17.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турЭвертон0 : 1
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур2 : 2Эвертон
30.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд1 : 2Эвертон
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала1 : 0Лутон Таун
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турЛутон Таун1 : 1
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур1 : 0Лутон Таун
01.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турЛутон Таун1 : 2
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундЛутон Таун3 : 2

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