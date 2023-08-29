Эвертон - Лутон Таун 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Лутон Таун, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Лутон Таун
Лутон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|2
|зщ
|Нейтан Паттерсон
|18
|пз
|Эшли Янг
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|8
|пз
|Амаду Онана
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|14
|нп
|Бету
|24
|вр
|Томас Камински
|16
|зщ
|Рис Бурк
|5
|зщ
|Мадс Андерсен
|29
|зщ
|Амари'и Белл
|12
|зщ
|Исса Каборе
|17
|пз
|Пелли-Раддок Мпанзу
|13
|пз
|Марвелоуз Накамба
|45
|пз
|Альфи Доти
|7
|пз
|Чидози Огбене
|19
|нп
|Джейкоб Браун
|9
|нп
|Карлтон Моррис
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 2
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|01.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 2