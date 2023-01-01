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Тоттенхэм - Ливерпуль 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
30 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
38 Италия зщ Дестини Удоджи
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
8 Мали пз Ив Биссума
21 Швеция пз Деян Кулушевски
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
27 Израиль пз Манор Соломон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
1 Бразилия вр Алисон Бекер
2 Англия зщ Джозеф Гомес
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
32 Камерун зщ Жоэль Матип
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
17 Англия пз Кёртис Джонс
11 Египет нп Мохамед Салах
9 Уругвай нп Дарвин Нуньес
7 Колумбия нп Луис Диас
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Ливерпуль4 : 3Тоттенхэм Хотспур
06.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ливерпуль
07.05.2022 Англия - Премьер-лига 36-й тур Ливерпуль1 : 1Тоттенхэм Хотспур
19.12.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2Ливерпуль
28.01.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 3Ливерпуль
16.12.2020 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ливерпуль2 : 1Тоттенхэм Хотспур
11.01.2020 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1Ливерпуль
27.10.2019 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ливерпуль2 : 1Тоттенхэм Хотспур
01.06.2019 Лига чемпионов Финал Тоттенхэм Хотспур0 : 2Ливерпуль
31.03.2019 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ливерпуль2 : 1Тоттенхэм Хотспур
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 2 : 2Тоттенхэм Хотспур
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур 2 : 5Тоттенхэм Хотспур
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 1 : 1 5 : 3Тоттенхэм Хотспур
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур 0 : 2Тоттенхэм Хотспур
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Ливерпуль3 : 1
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ливерпуль3 : 1
21.09.2023 Лига Европы Группа E. 1-й тур 1 : 3Ливерпуль
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур 1 : 3Ливерпуль
03.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Ливерпуль3 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча седьмого тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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