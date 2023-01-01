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Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кристал Пэлас
Лондон
24КамерунврАндре Онана
20ПортугалиязщДиогу Дало
19ФранциязщРафаэль Варан
2ШвециязщВиктор Линделёф
18Бразилияпз Каземиро
14ДанияпзКристиан Эриксен
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
7АнглияпзМэйсон Маунт
4МароккопзСофьян Амрабат
10АнглиянпМаркус Рашфорд
11ДаниянпРасмус Хойлунд
1АнглияврСэм Джонстон
2АнглиязщДжоэл Уорд
16ДаниязщЙоаким Андерсен
6АнглиязщМарк Гехи
3АнглиязщТайрик Митчелл
28МалипзШейк Дукуре
19АнглияпзУилл Хьюз
10АнглияпзЭберечи Эзе
15ГанапзДжеффри Шлупп
9ГананпДжордан Айю
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
Главные тренеры
НидерландыЭрик тен Хаг
АнглияРой Ходжсон
История личных встреч
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаМанчестер Юнайтед3 : 0Кристал Пэлас
04.02.2023Англия - Премьер-лига22-й турМанчестер Юнайтед2 : 1Кристал Пэлас
18.01.2023Англия - Премьер-лига7-й турКристал Пэлас1 : 1Манчестер Юнайтед
19.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиМанчестер Юнайтед3 : 1Кристал Пэлас
22.05.2022Англия - Премьер-лига38-й турКристал Пэлас1 : 0Манчестер Юнайтед
05.12.2021Англия - Премьер-лига15-й турМанчестер Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
03.03.2021Англия - Премьер-лига29-й турКристал Пэлас0 : 0Манчестер Юнайтед
19.09.2020Англия - Премьер-лига2-й турМанчестер Юнайтед1 : 3Кристал Пэлас
16.07.2020Англия - Премьер-лига36-й турКристал Пэлас0 : 2Манчестер Юнайтед
24.08.2019Англия - Премьер-лига3-й турМанчестер Юнайтед1 : 2Кристал Пэлас
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаМанчестер Юнайтед3 : 0Кристал Пэлас
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й тур0 : 1Манчестер Юнайтед
20.09.2023Лига чемпионовГруппа A. 1-й тур4 : 3Манчестер Юнайтед
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турМанчестер Юнайтед1 : 3
03.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур3 : 1Манчестер Юнайтед
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаМанчестер Юнайтед3 : 0Кристал Пэлас
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турКристал Пэлас0 : 0
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур3 : 1Кристал Пэлас
03.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турКристал Пэлас3 : 2
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд2 : 4Кристал Пэлас
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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