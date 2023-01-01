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Ньюкасл Юнайтед - Бёрнли 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Бёрнли, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Бёрнли
Бёрнли
22АнглияврНик Поуп
2АнглиязщКиран Триппьер
5ШвейцариязщФабиан Шер
33АнглиязщДэн Бёрн
4НидерландызщСвен Ботман
36АнглияпзШон Лонгстафф
32ШотландияпзЭллиот Андерсон
24ПарагвайпзМигель Альмирон
39БразилияпзБруно Гимарайнс
10АнглиянпЭнтони Гордон
9АнглиянпКаллум Уилсон
1АнглияврДжеймс Траффорд
14УэльсзщКоннор Робертс
28БельгиязщАмин Аль-Дахиль
5ГерманиязщДжордан Байер
3АнглиязщЧарли Тейлор
24ИрландияпзДжош Каллен
30ИталияпзЛука Колеошо
8АнглияпзДжош Браунхилл
31БельгияпзМайк Трезор
21АнглияпзАарон Рэмси
25ШвейцариянпЗеки Амдуни
Главные тренеры
АнглияЭдди Хау
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
22.05.2022Англия - Премьер-лига38-й турБёрнли1 : 2Ньюкасл Юнайтед
04.12.2021Англия - Премьер-лига15-й турНьюкасл Юнайтед1 : 0Бёрнли
25.08.2021Англия - Кубок лиги2-й раундНьюкасл Юнайтед0 : 0 3 : 4Бёрнли
11.04.2021Англия - Премьер-лига31-й турБёрнли1 : 2Ньюкасл Юнайтед
03.10.2020Англия - Премьер-лига4-й турНьюкасл Юнайтед3 : 1Бёрнли
29.02.2020Англия - Премьер-лига28-й турНьюкасл Юнайтед0 : 0Бёрнли
14.12.2019Англия - Премьер-лига17-й турБёрнли1 : 0Ньюкасл Юнайтед
26.02.2019Англия - Премьер-лига28-й турНьюкасл Юнайтед2 : 0Бёрнли
26.11.2018Англия - Премьер-лига13-й турБёрнли1 : 2Ньюкасл Юнайтед
31.01.2018Англия - Премьер-лига25-й турНьюкасл Юнайтед1 : 1Бёрнли
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаНьюкасл Юнайтед1 : 0
24.09.2023Англия - Премьер-лига6-й тур0 : 8Ньюкасл Юнайтед
19.09.2023Лига чемпионовГруппа F. 1-й тур0 : 0Ньюкасл Юнайтед
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турНьюкасл Юнайтед1 : 0
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур3 : 1Ньюкасл Юнайтед
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала0 : 4Бёрнли
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турБёрнли0 : 1
18.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур1 : 1Бёрнли
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турБёрнли2 : 5
30.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд0 : 1Бёрнли

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