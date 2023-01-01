Ньюкасл Юнайтед - Бёрнли 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Бёрнли, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Бёрнли
Бёрнли
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|4
|зщ
|Свен Ботман
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|32
|пз
|Эллиот Андерсон
|24
|пз
|Мигель Альмирон
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|10
|нп
|Энтони Гордон
|9
|нп
|Каллум Уилсон
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|14
|зщ
|Коннор Робертс
|28
|зщ
|Амин Аль-Дахиль
|5
|зщ
|Джордан Байер
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|24
|пз
|Джош Каллен
|30
|пз
|Лука Колеошо
|8
|пз
|Джош Браунхилл
|31
|пз
|Майк Трезор
|21
|пз
|Аарон Рэмси
|25
|нп
|Зеки Амдуни
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Венсан Компани
История личных встреч
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|04.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|25.08.2021
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 0 3 : 4
|11.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 2
|03.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|29.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|14.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|26.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|26.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|31.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 8
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 4
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|18.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 5
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1