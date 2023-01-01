Миллуолл - Суонси Сити 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Суонси Сити, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миллуолл
Лондон
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
|14.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|2 : 1
|16.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 2
|05.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|0 : 1
|15.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 0
|10.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 3
|03.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|30.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 1
|23.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 1
|09.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|1 : 0
|01.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 2
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 0
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|3 : 0
|17.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 3
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|3 : 0
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 3