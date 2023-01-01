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Миллуолл - Суонси Сити 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур
Миллуолл
Суонси Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Суонси Сити, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
14.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турМиллуолл2 : 1Суонси Сити
16.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турСуонси Сити2 : 2Миллуолл
05.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турМиллуолл0 : 1Суонси Сити
15.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турСуонси Сити0 : 0Миллуолл
10.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турМиллуолл0 : 3Суонси Сити
03.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турСуонси Сити2 : 1Миллуолл
30.06.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турМиллуолл1 : 1Суонси Сити
23.11.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турСуонси Сити0 : 1Миллуолл
09.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турСуонси Сити1 : 0Миллуолл
01.09.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турМиллуолл1 : 2Суонси Сити
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур0 : 0Миллуолл
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турМиллуолл3 : 0
17.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турМиллуолл0 : 3
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур1 : 1Миллуолл
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турМиллуолл1 : 0
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турСуонси Сити3 : 0
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур1 : 1Суонси Сити
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур2 : 0Суонси Сити
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турСуонси Сити1 : 2
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундСуонси Сити2 : 3

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