Бристоль Сити - Сток Сити 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Сток Сити, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
|Найджел Пирсон
|Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
|07.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 2
|17.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 2
|15.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 1
|24.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 0
|02.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 2
|20.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 2
|15.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|14.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 2
|01.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|0 : 2
|27.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 1
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|4 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|24.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 3
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 2