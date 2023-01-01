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Бристоль Сити - Сток Сити 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур
Бристоль Сити
Сток Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Сток Сити, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
АнглияНайджел Пирсон
ШотландияАлекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
07.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турСток Сити1 : 2Бристоль Сити
17.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турБристоль Сити1 : 2Сток Сити
15.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турСток Сити0 : 1Бристоль Сити
24.11.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турБристоль Сити1 : 0Сток Сити
02.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турБристоль Сити0 : 2Сток Сити
20.09.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турСток Сити0 : 2Бристоль Сити
15.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турБристоль Сити1 : 1Сток Сити
14.09.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турСток Сити1 : 2Бристоль Сити
01.01.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турСток Сити0 : 2Бристоль Сити
27.10.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турБристоль Сити0 : 1Сток Сити
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур1 : 0Бристоль Сити
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турБристоль Сити4 : 1
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турБристоль Сити0 : 0
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур1 : 2Бристоль Сити
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундБристоль Сити0 : 1
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала2 : 0Сток Сити
24.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турСток Сити1 : 3
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур2 : 2Сток Сити
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур1 : 0Сток Сити
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турСток Сити0 : 2

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