Норвич Сити - Бирмингем Сити 30 Сентября прямая трансляция
30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Бирмингем Сити, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
|Давид Вагнер
История личных встреч
|21.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|3 : 1
|30.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 2
|09.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 2 4 : 2
|23.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 3
|20.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 0
|18.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|3 : 1
|04.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 2
|26.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|0 : 2
|09.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 0
|28.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|6 : 2
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|2 : 1
|22.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 0
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 3