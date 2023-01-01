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Норвич Сити - Бирмингем Сити 30 Сентября прямая трансляция

30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур
Норвич Сити
Бирмингем Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Бирмингем Сити, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
ГерманияДавид Вагнер
История личных встреч
21.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турНорвич Сити3 : 1Бирмингем Сити
30.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турБирмингем Сити1 : 2Норвич Сити
09.08.2022Англия - Кубок лиги1-й раундНорвич Сити2 : 2 4 : 2Бирмингем Сити
23.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турБирмингем Сити1 : 3Норвич Сити
20.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турНорвич Сити1 : 0Бирмингем Сити
18.01.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турНорвич Сити3 : 1Бирмингем Сити
04.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турБирмингем Сити2 : 2Норвич Сити
26.12.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турБирмингем Сити0 : 2Норвич Сити
09.09.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турНорвич Сити1 : 0Бирмингем Сити
28.01.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турНорвич Сити2 : 0Бирмингем Сити
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала2 : 1Норвич Сити
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур6 : 2Норвич Сити
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турНорвич Сити0 : 2
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турНорвич Сити1 : 0
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур2 : 1Норвич Сити
22.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турБирмингем Сити0 : 0
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур2 : 1Бирмингем Сити
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур2 : 0Бирмингем Сити
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турБирмингем Сити1 : 1
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундБирмингем Сити1 : 3

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