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Халл Сити - Плимут Аргайл 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур
Халл Сити
Плимут Аргайл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Плимут Аргайл, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
10.04.2021Англия - Первая лигаПервая лига. 41-й турПлимут Аргайл0 : 3Халл Сити
03.10.2020Англия - Первая лигаПервая лига. 4-й турХалл Сити1 : 0Плимут Аргайл
24.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур1 : 3Халл Сити
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турХалл Сити0 : 0
15.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турХалл Сити1 : 1
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур0 : 1Халл Сити
25.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турХалл Сити1 : 1
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турПлимут Аргайл6 : 2
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур4 : 1Плимут Аргайл
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур2 : 1Плимут Аргайл
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турПлимут Аргайл3 : 0
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундПлимут Аргайл2 : 4

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