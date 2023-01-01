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Хаддерсфилд Таун - Ипсвич Таун 30 Сентября прямая трансляция

30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур
Хаддерсфилд Таун
Ипсвич Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Ипсвич Таун, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
АнглияКиран Маккенна
АнглияКиран Маккенна
История личных встреч
21.01.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турХаддерсфилд Таун2 : 0Ипсвич Таун
01.10.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турИпсвич Таун0 : 1Хаддерсфилд Таун
27.02.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турХаддерсфилд Таун0 : 1Ипсвич Таун
17.10.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турИпсвич Таун0 : 0Хаддерсфилд Таун
06.04.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турХаддерсфилд Таун2 : 1Ипсвич Таун
25.10.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турИпсвич Таун2 : 2Хаддерсфилд Таун
25.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур1 : 1Хаддерсфилд Таун
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турХаддерсфилд Таун2 : 2
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турХаддерсфилд Таун2 : 0
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур1 : 2Хаддерсфилд Таун
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турХаддерсфилд Таун0 : 4
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаИпсвич Таун3 : 2
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турИпсвич Таун4 : 3
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур0 : 1Ипсвич Таун
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур0 : 1Ипсвич Таун
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турИпсвич Таун3 : 2

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