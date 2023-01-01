Хаддерсфилд Таун - Ипсвич Таун 30 Сентября прямая трансляция
30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Ипсвич Таун, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Киран Маккенна
|Киран Маккенна
История личных встреч
|21.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|2 : 0
|01.10.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 1
|27.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|0 : 1
|17.10.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 0
|06.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 1
|25.10.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 2
|25.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 1
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 4
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|4 : 3
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 2