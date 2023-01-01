Уотфорд - Мидлсбро 30 Сентября прямая трансляция
30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Мидлсбро, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
|28.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|2 : 0
|30.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 1
|05.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 1
|11.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 0
|14.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|16.10.2016
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|06.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 0
|25.10.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 1
|07.04.2007
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|4 : 1
|04.11.2006
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|3 : 0
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 3
|27.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 1
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 2
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|2 : 1
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 2