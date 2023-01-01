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Уотфорд - Мидлсбро 30 Сентября прямая трансляция

30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур
Уотфорд
Мидлсбро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Мидлсбро, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
28.01.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турМидлсбро2 : 0Уотфорд
30.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турУотфорд2 : 1Мидлсбро
05.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турМидлсбро1 : 1Уотфорд
11.09.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турУотфорд1 : 0Мидлсбро
14.01.2017Англия - Премьер-лига21-й турУотфорд0 : 0Мидлсбро
16.10.2016Англия - Премьер-лига8-й турМидлсбро0 : 1Уотфорд
06.04.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турУотфорд2 : 0Мидлсбро
25.10.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турМидлсбро1 : 1Уотфорд
07.04.2007Англия - Премьер-лига32-й турМидлсбро4 : 1Уотфорд
04.11.2006Англия - Премьер-лига11-й турУотфорд2 : 0Мидлсбро
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур3 : 0Уотфорд
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турУотфорд2 : 2
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турУотфорд2 : 0
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур3 : 3Уотфорд
27.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турУотфорд0 : 1
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала0 : 2Мидлсбро
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турМидлсбро2 : 1
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур1 : 1Мидлсбро
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур2 : 1Мидлсбро
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турМидлсбро0 : 2

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