Куинз Парк Рейнджерс - Ковентри Сити 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Ковентри Сити, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
|Марк Робинс
История личных встреч
|15.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 3
|12.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|2 : 0
|22.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|1 : 2
|28.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|2 : 0
|02.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|3 : 0
|18.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 2
|22.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 0
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 2
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|25.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 1
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|3 : 2
|15.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 3
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 0