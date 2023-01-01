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Куинз Парк Рейнджерс - Ковентри Сити 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Ковентри Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Ковентри Сити, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
АнглияМарк Робинс
История личных встреч
15.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 3Ковентри Сити
12.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турКовентри Сити2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
22.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турКовентри Сити1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
28.08.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турКуинз Парк Рейнджерс2 : 0Ковентри Сити
02.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турКуинз Парк Рейнджерс3 : 0Ковентри Сити
18.09.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турКовентри Сити3 : 2Куинз Парк Рейнджерс
22.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 1
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 3
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
25.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турКовентри Сити1 : 1
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур3 : 2Ковентри Сити
15.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур1 : 1Ковентри Сити
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турКовентри Сити3 : 3
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турКовентри Сити0 : 0

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