01:43 ()
Онлайн трансляции
Суббота 30 сентября
Свернуть список

Престон Норт Энд - Вест Бромвич Альбион 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур
Престон Норт Энд
Вест Бромвич Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
29.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турВест Бромвич Альбион2 : 0Престон Норт Энд
05.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турПрестон Норт Энд1 : 0Вест Бромвич Альбион
26.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турВест Бромвич Альбион0 : 2Престон Норт Энд
18.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турПрестон Норт Энд1 : 1Вест Бромвич Альбион
25.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турВест Бромвич Альбион2 : 0Престон Норт Энд
02.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турПрестон Норт Энд0 : 1Вест Бромвич Альбион
13.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турВест Бромвич Альбион4 : 1Престон Норт Энд
29.09.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турПрестон Норт Энд2 : 3Вест Бромвич Альбион
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур1 : 1Престон Норт Энд
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турПрестон Норт Энд2 : 1
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турПрестон Норт Энд2 : 1
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур0 : 2Престон Норт Энд
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турПрестон Норт Энд2 : 1
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турВест Бромвич Альбион0 : 0
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур2 : 2Вест Бромвич Альбион
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур0 : 0Вест Бромвич Альбион
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турВест Бромвич Альбион1 : 2
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турВест Бромвич Альбион4 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close