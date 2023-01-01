Престон Норт Энд - Вест Бромвич Альбион 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
История личных встреч
|29.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|2 : 0
|05.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0
|26.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|0 : 2
|18.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 1
|25.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|2 : 0
|02.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 1
|13.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|4 : 1
|29.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 3
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 1
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 2
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 0
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|4 : 2