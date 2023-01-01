Хетафе - Вильярреал 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
30 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Вильярреал, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Вильярреал
Вильярреал
|13
|вр
|Давид Сория
|22
|зщ
|Дамиан Суарес
|23
|зщ
|Стефан Митрович
|6
|зщ
|Домингуш Дуарте
|16
|зщ
|Диего Рико
|18
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|2
|зщ
|Джене
|20
|пз
|Неманья Максимович
|11
|пз
|Карлес Аленья
|19
|нп
|Борха Майораль
|14
|нп
|Хуанми Латаса
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|23
|зщ
|Айсса Манди
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|10
|пз
|Дани Парехо
|6
|пз
|Этьен Капу
|16
|пз
|Алекс Баэна
|21
|нп
|Йереми Пино
|9
|нп
|Бен Бреретон
|11
|нп
|Александр Сёрлот
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Энрике Сетьен
|Хосе Пачета
История личных встреч
|27.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|28.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|16.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 0
|02.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|08.11.2020
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 3
|08.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 3
|21.12.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|18.05.2019
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|12.01.2019
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 2
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|4 : 3
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 2
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 1
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 2
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа F. 1-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|01.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 1