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Хетафе - Вильярреал 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
30 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
Хетафе
Вильярреал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Вильярреал, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Вильярреал
Вильярреал
13ИспанияврДавид Сория
22УругвайзщДамиан Суарес
23СербиязщСтефан Митрович
6ПортугалиязщДомингуш Дуарте
16ИспаниязщДиего Рико
18ИспаниязщХосе Анхель Кармона
2Тогозщ Джене
20СербияпзНеманья Максимович
11ИспанияпзКарлес Аленья
19ИспаниянпБорха Майораль
14ИспаниянпХуанми Латаса
13ШвецияврФилип Йоргенсен
8АргентиназщХуан Фойт
3ИспаниязщРауль Альбиоль
23АлжирзщАйсса Манди
24ИспаниязщАльфонсо Педраса
10ИспанияпзДани Парехо
6ФранцияпзЭтьен Капу
16ИспанияпзАлекс Баэна
21ИспаниянпЙереми Пино
9ЧилинпБен Бреретон
11НорвегиянпАлександр Сёрлот
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияЭнрике Сетьен
ИспанияХосе Пачета
История личных встреч
27.02.2023Испания - Примера23-й турВильярреал2 : 1Хетафе
28.08.2022Испания - Примера3-й турХетафе0 : 0Вильярреал
16.04.2022Испания - Примера32-й турХетафе1 : 2Вильярреал
07.11.2021Испания - Примера13-й турВильярреал1 : 0Хетафе
02.05.2021Испания - Примера34-й турВильярреал1 : 0Хетафе
08.11.2020Испания - Примера9-й турХетафе1 : 3Вильярреал
08.07.2020Испания - Примера35-й турХетафе1 : 3Вильярреал
21.12.2019Испания - Примера18-й турВильярреал1 : 0Хетафе
18.05.2019Испания - Примера38-й турХетафе2 : 2Вильярреал
12.01.2019Испания - Примера19-й турВильярреал1 : 2Хетафе
27.09.2023Испания - Примера7-й тур2 : 2Хетафе
24.09.2023Испания - Примера6-й тур4 : 3Хетафе
17.09.2023Испания - Примера5-й турХетафе3 : 2
02.09.2023Испания - Примера4-й тур2 : 1Хетафе
28.08.2023Испания - Примера3-й турХетафе1 : 0
27.09.2023Испания - Примера7-й турВильярреал1 : 2
24.09.2023Испания - Примера6-й тур1 : 1Вильярреал
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа F. 1-й тур2 : 0Вильярреал
17.09.2023Испания - Примера5-й турВильярреал2 : 1
01.09.2023Испания - Примера4-й тур3 : 1Вильярреал

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