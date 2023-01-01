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Реал Сосьедад - Атлетик Б 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
30 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Реал Сосьедад
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Атлетик Б, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Атлетик Б
Бильбао
1ИспанияврАлекс Ремиро
18МализщАмари Траоре
5ИспаниязщИгор Субельдия
24ИспаниязщРобен Ле Норман
3ИспаниязщАйен Муньос
4ИспанияпзМартин Субименди
8ИспанияпзМикель Мерино
23ИспанияпзБрайс Мендес
14ЯпониянпТакефуса Кубо
7ИспаниянпАндер Барренечеа
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
1ИспанияврУнай Симон
18ИспаниязщОскар де Маркос
3ИспаниязщДани Вивиан
5ИспаниязщЕрай Альварес
17ИспаниязщЮри Берчиче
14ИспанияпзДани Гарсия
6ИспанияпзМикель Весга
21ИспанияпзАндер Эррера
9ГананпИньяки Уильямс
7ИспаниянпАлекс Беренгер
12ИспаниянпГорка Гурусета
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
15.04.2023Испания - Примера29-й турАтлетик Б2 : 0Реал Сосьедад
14.01.2023Испания - Примера17-й турРеал Сосьедад3 : 1Атлетик Б
20.02.2022Испания - Примера25-й турАтлетик Б4 : 0Реал Сосьедад
31.10.2021Испания - Примера12-й турРеал Сосьедад1 : 1Атлетик Б
07.04.2021Испания - Примера29-й турРеал Сосьедад1 : 1Атлетик Б
03.04.2021Кубок ИспанииФиналАтлетик Б0 : 1Реал Сосьедад
31.12.2020Испания - Примера16-й турАтлетик Б0 : 1Реал Сосьедад
09.02.2020Испания - Примера23-й турРеал Сосьедад2 : 1Атлетик Б
30.08.2019Испания - Примера3-й турАтлетик Б2 : 0Реал Сосьедад
02.02.2019Испания - Примера22-й турРеал Сосьедад2 : 1Атлетик Б
27.09.2023Испания - Примера7-й тур0 : 1Реал Сосьедад
24.09.2023Испания - Примера6-й турРеал Сосьедад4 : 3
20.09.2023Лига чемпионовГруппа D. 1-й турРеал Сосьедад1 : 1
17.09.2023Испания - Примера5-й тур2 : 1Реал Сосьедад
02.09.2023Испания - Примера4-й турРеал Сосьедад5 : 3
27.09.2023Испания - Примера7-й турАтлетик Б2 : 2
22.09.2023Испания - Примера6-й тур0 : 2Атлетик Б
16.09.2023Испания - Примера5-й турАтлетик Б3 : 0
03.09.2023Испания - Примера4-й тур0 : 0Атлетик Б
27.08.2023Испания - Примера3-й турАтлетик Б4 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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