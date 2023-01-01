Реал Сосьедад - Атлетик Б 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
30 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Атлетик Б, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|3
|зщ
|Айен Муньос
|4
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|14
|пз
|Дани Гарсия
|6
|пз
|Микель Весга
|21
|пз
|Андер Эррера
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|12
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|15.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|14.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|3 : 1
|20.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|4 : 0
|31.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|07.04.2021
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 1
|03.04.2021
|Кубок Испании
|Финал
|0 : 1
|31.12.2020
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|09.02.2020
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|30.08.2019
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 0
|02.02.2019
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 1
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 1
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|4 : 3
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 3
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|22.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|4 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.