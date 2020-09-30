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Монако - Марсель 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
30 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Монако
Марсель

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Марсель, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Марсель
Марсель
16 Швейцария вр Филипп Кён
99 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
6 Швейцария зщ Денис Закария
2 Бразилия зщ Вандерсон
88 Франция пз Сунгуту Магасса
4 Мали пз Мохамед Камара
19 Франция пз Юссуф Фофана
14 Сенегал нп Исмаил Якобс
18 Япония нп Такуми Минамино
10 Франция нп Виссам Бен-Йеддер
29 США нп Фоларин Балогун
16 Испания вр Пау Лопес
99 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
4 Франция зщ Самуэль Жиго
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
7 Франция зщ Жонатан Клосс
12 Бразилия зщ Ренан Лоди
8 Марокко пз Аззедин Унаи
21 Франция пз Валентин Ронжье
27 Франция пз Жордан Верету
9 Португалия нп Витор Оливейра
10 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
28.01.2023 Франция - Лига 1 20-й тур Марсель1 : 1Монако
13.11.2022 Франция - Лига 1 15-й тур Монако2 : 3Марсель
06.03.2022 Франция - Лига 1 27-й тур Марсель0 : 1Монако
11.09.2021 Франция - Лига 1 5-й тур Монако0 : 2Марсель
23.01.2021 Франция - Лига 1 21-й тур Монако3 : 1Марсель
12.12.2020 Франция - Лига 1 14-й тур Марсель2 : 1Монако
30.10.2019 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Монако2 : 1Марсель
15.09.2019 Франция - Лига 1 5-й тур Монако3 : 4Марсель
13.01.2019 Франция - Лига 1 20-й тур Марсель1 : 1Монако
02.09.2018 Франция - Лига 1 4-й тур Монако2 : 3Марсель
22.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Монако0 : 1
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 2 : 2Монако
02.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Монако3 : 0
25.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 3 : 3Монако
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Монако3 : 0
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 4 : 0Марсель
21.09.2023 Лига Европы Группа B. 1-й тур 3 : 3Марсель
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Марсель0 : 0
01.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 1 : 1Марсель
26.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Марсель2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Лиги 1: «Монако» — «Марсель». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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