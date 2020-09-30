Монако - Марсель 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
30 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Марсель, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Марсель
Марсель
|16
|вр
|Филипп Кён
|99
|зщ
|Уилфрид Синго
|6
|зщ
|Денис Закария
|2
|зщ
|Вандерсон
|88
|пз
|Сунгуту Магасса
|4
|пз
|Мохамед Камара
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|нп
|Исмаил Якобс
|18
|нп
|Такуми Минамино
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
|29
|нп
|Фоларин Балогун
|16
|вр
|Пау Лопес
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|4
|зщ
|Самуэль Жиго
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|12
|зщ
|Ренан Лоди
|8
|пз
|Аззедин Унаи
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|27
|пз
|Жордан Верету
|9
|нп
|Витор Оливейра
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|28.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|13.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 3
|06.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|11.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 2
|23.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|12.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|30.10.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|15.09.2019
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|3 : 4
|13.01.2019
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|02.09.2018
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 3
|22.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|25.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 3
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|4 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа B. 1-й тур
|3 : 3
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|01.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Лиги 1: «Монако» — «Марсель». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.