Лечче - Наполи 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
30 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 7-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Наполи, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Наполи
Неаполь
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Лоренцо Венути
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|29
|пз
|Алексис Блен
|10
|нп
|Реми Уден
|7
|нп
|Понтус Альмквист
|9
|нп
|Никола Крстович
|27
|нп
|Габриэл Стрефезза
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|3
|зщ
|Натан
|6
|зщ
|Мариу Руй
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|21
|нп
|Маттео Политано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Руди Гарсия
История личных встреч
|07.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|1 : 2
|31.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|1 : 1
|09.02.2020
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 3
|22.09.2019
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 4
|25.04.2012
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|03.12.2011
|Италия - Серия А
|14-й тур
|4 : 2
|08.05.2011
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|19.12.2010
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|10.05.2009
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|13.12.2008
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 0
|26.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|22.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 2
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2