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Лечче - Наполи 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
30 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 7-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Лечче
Наполи

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Наполи, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Наполи
Неаполь
30 Италия вр Владимиро Фальконе
12 Италия зщ Лоренцо Венути
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
13 Дания зщ Патрик Доргу
20 Албания пз Юльбер Рамадани
29 Франция пз Алексис Блен
10 Франция нп Реми Уден
7 Швеция нп Понтус Альмквист
9 Черногория нп Никола Крстович
27 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
55 Норвегия зщ Лео Эстигор
3 Бразилия зщ Натан
6 Португалия зщ Мариу Руй
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
20 Польша пз Пётр Зелиньски
21 Италия нп Маттео Политано
9 Нигерия нп Виктор Осимхен
77 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Франция Руди Гарсия
История личных встреч
07.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 29-й тур Лечче1 : 2Наполи
31.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 4-й тур Наполи1 : 1Лечче
09.02.2020 Италия - Серия А 23-й тур Наполи2 : 3Лечче
22.09.2019 Италия - Серия А 4-й тур Лечче1 : 4Наполи
25.04.2012 Италия - Серия А 33-й тур Лечче0 : 2Наполи
03.12.2011 Италия - Серия А 14-й тур Наполи4 : 2Лечче
08.05.2011 Италия - Серия А 36-й тур Лечче2 : 1Наполи
19.12.2010 Италия - Серия А 17-й тур Наполи1 : 0Лечче
10.05.2009 Италия - Серия А 35-й тур Лечче1 : 1Наполи
13.12.2008 Италия - Серия А 16-й тур Наполи3 : 0Лечче
26.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 1 : 0Лечче
22.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Лечче1 : 0
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 1 : 1Лечче
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Лечче2 : 0
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 2 : 2Лечче
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Наполи4 : 1
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур 0 : 0Наполи
20.09.2023 Лига чемпионов Группа C. 1-й тур 1 : 2Наполи
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 2 : 2Наполи
02.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Наполи1 : 2

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