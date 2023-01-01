Бохум - Боруссия М 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
30 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Боруссия М, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Мануэль Риман
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|20
|зщ
|Иван Ордец
|5
|зщ
|Бернардо
|2
|зщ
|Кристиан Гамбоа
|32
|зщ
|Максимилиан Виттек
|19
|пз
|Матуш Беро
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|11
|нп
|Такума Асано
|33
|нп
|Филипп Хофман
|33
|вр
|Мориц Николас
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|3
|зщ
|Коу Итакура
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|20
|зщ
|Лука Нец
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|17
|пз
|Ману Коне
|19
|нп
|Натан Нгуму
|13
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
Главные тренеры
|Томас Леч
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|08.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|18.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2 Т
|31.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|25.05.2011
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 1
|19.05.2011
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|1 : 0
|16.01.2010
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|09.08.2009
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 3
|20.03.2009
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|17.10.2008
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|7 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|5 : 0
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 3
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 3
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|4 : 4