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Бохум - Боруссия М 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
30 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Бохум
Боруссия М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Боруссия М, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1ГерманияврМануэль Риман
4СербиязщЭрхан Машович
20УкраиназщИван Ордец
5Бразилиязщ Бернардо
2Коста-РиказщКристиан Гамбоа
32ГерманиязщМаксимилиан Виттек
19СловакияпзМатуш Беро
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
7АвстрияпзКевин Штёгер
11ЯпониянпТакума Асано
33ГерманиянпФилипп Хофман
33ГерманияврМориц Николас
30ШвейцариязщНико Эльведи
3ЯпониязщКоу Итакура
39АвстриязщМаксимилиан Вёбер
29СШАзщДжозеф Скалли
20ГерманиязщЛука Нец
27ГерманияпзРокко Райц
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
17ФранцияпзМану Коне
19ФранциянпНатан Нгуму
13СШАнпТеозон-Жордан Сибачо
Главные тренеры
ГерманияТомас Леч
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
06.05.2023Германия - Бундеслига31-й турБоруссия М2 : 0Бохум
08.11.2022Германия - Бундеслига14-й турБохум2 : 1Боруссия М
18.03.2022Германия - Бундеслига27-й турБохум0 : 2 ТБоруссия М
31.10.2021Германия - Бундеслига10-й турБоруссия М2 : 1Бохум
25.05.2011Германия - Переходные матчиПереходные матчи. 2-й матчБохум1 : 1Боруссия М
19.05.2011Германия - Переходные матчиПереходные матчи. 1-й матчБоруссия М1 : 0Бохум
16.01.2010Германия - Бундеслига18-й турБоруссия М1 : 2Бохум
09.08.2009Германия - Бундеслига1-й турБохум3 : 3Боруссия М
20.03.2009Германия - Бундеслига25-й турБоруссия М0 : 1Бохум
17.10.2008Германия - Бундеслига8-й турБохум2 : 2Боруссия М
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур7 : 0Бохум
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турБохум1 : 1
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур2 : 2Бохум
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й турБохум1 : 1
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур5 : 0Бохум
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й турБоруссия М0 : 1
17.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур3 : 3Боруссия М
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турБоруссия М1 : 2
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й турБоруссия М0 : 3
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур4 : 4Боруссия М

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