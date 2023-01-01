Вольфсбург - Айнтрахт Ф 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
30 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Айнтрахт Ф, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|20
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|5
|зщ
|Цедрик Цезигер
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|19
|пз
|Ловро Майер
|7
|нп
|Вацлав Черны
|39
|нп
|Патрик Виммер
|23
|нп
|Йонас Винд
|1
|вр
|Кевин Трапп
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|29
|зщ
|Нильс Нкунку
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|15
|пз
|Эйе Скири
|27
|пз
|Марио Гётце
|26
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|8
|нп
|Фарес Шаиби
|7
|нп
|Омар Мармуш
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|05.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|10.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 2
|19.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|4 : 3
|11.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|30.05.2020
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|23.11.2019
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|22.04.2019
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|02.12.2018
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа G. 1-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 0