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Вольфсбург - Айнтрахт Ф 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
30 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Вольфсбург
Айнтрахт Ф

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Айнтрахт Ф, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1БельгияврКоэн Кастельс
20ГерманиязщРидле Баку
4ФранциязщМаксанс Лакруа
5ШвейцариязщЦедрик Цезигер
21ДаниязщЙоаким Мехле
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
19ХорватияпзЛовро Майер
7ЧехиянпВацлав Черны
39АвстриянпПатрик Виммер
23ДаниянпЙонас Винд
1ГерманияврКевин Трапп
35Бразилиязщ Тута
4ГерманиязщРобин Кох
3ЭквадорзщВильям Пачо
29ФранциязщНильс Нкунку
16ШвецияпзХуго Ларссон
15ТуниспзЭйе Скири
27ГерманияпзМарио Гётце
26ФранцияпзЭрик Жуниор Эбимбе
8ФранциянпФарес Шаиби
7ЕгипетнпОмар Мармуш
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ГерманияДино Топпмёллер
История личных встреч
05.03.2023Германия - Бундеслига23-й турВольфсбург2 : 2Айнтрахт Ф
10.09.2022Германия - Бундеслига6-й турАйнтрахт Ф0 : 1Вольфсбург
12.02.2022Германия - Бундеслига22-й турАйнтрахт Ф0 : 2Вольфсбург
19.09.2021Германия - Бундеслига5-й турВольфсбург1 : 1Айнтрахт Ф
10.04.2021Германия - Бундеслига28-й турАйнтрахт Ф4 : 3Вольфсбург
11.12.2020Германия - Бундеслига11-й турВольфсбург2 : 1Айнтрахт Ф
30.05.2020Германия - Бундеслига29-й турВольфсбург1 : 2Айнтрахт Ф
23.11.2019Германия - Бундеслига12-й турАйнтрахт Ф0 : 2Вольфсбург
22.04.2019Германия - Бундеслига30-й турВольфсбург1 : 1Айнтрахт Ф
02.12.2018Германия - Бундеслига13-й турАйнтрахт Ф1 : 2Вольфсбург
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур1 : 0Вольфсбург
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турВольфсбург2 : 1
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур3 : 1Вольфсбург
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур1 : 2Вольфсбург
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турВольфсбург2 : 0
24.09.2023Германия - Бундеслига5-й турАйнтрахт Ф0 : 0
21.09.2023Лига конференцийГруппа G. 1-й турАйнтрахт Ф2 : 1
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур1 : 1Айнтрахт Ф
03.09.2023Германия - Бундеслига3-й турАйнтрахт Ф1 : 1
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчАйнтрахт Ф2 : 0

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