Хайденхайм - Унион 30 Сентября прямая трансляция
30 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Унион, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Унион
Берлин
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|30
|пз
|Норман Тойеркауф
|8
|нп
|Эрен Динкчи
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|37
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|10
|нп
|Тим Кляйндинст
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|23
|зщ
|Леонардо Бонуччи
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|26
|зщ
|Жером Руссийон
|20
|пз
|Аисса Лайдуни
|19
|пз
|Яник Хаберер
|27
|нп
|Шеральдо Бекер
|11
|нп
|Датро Фофана
|17
|нп
|Кевин Бехренс
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Урс Фишер
История личных встреч
|19.10.2022
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 0
|15.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|07.10.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|21.04.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|18.11.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|4 : 3
|14.05.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|0 : 1
|09.12.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|3 : 0
|17.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|31.10.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|22.02.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|24.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|4 : 1
|17.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|4 : 2
|01.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 3
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 4