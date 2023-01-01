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Хайденхайм - Унион 30 Сентября прямая трансляция

30 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Хайденхайм
Унион

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Унион, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Унион
Берлин
1ГерманияврКевин Мюллер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
4ГерманиязщТим Зирслебен
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
33СШАпзЛеннард Мэлони
30ГерманияпзНорман Тойеркауф
8ГерманиянпЭрен Динкчи
18ГерманиянпМарвин Пирингер
37ГерманиянпЯн-Никлас Бесте
10ГерманиянпТим Кляйндинст
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
23ИталиязщЛеонардо Бонуччи
4ПортугалиязщДиогу Лейте
28АвстриязщКристофер Триммель
26ФранциязщЖером Руссийон
20ТуниспзАисса Лайдуни
19ГерманияпзЯник Хаберер
27НидерландынпШеральдо Бекер
11Кот-д'ИвуарнпДатро Фофана
17ГерманиянпКевин Бехренс
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
ШвейцарияУрс Фишер
История личных встреч
19.10.2022Кубок Германии1/16 финалаУнион2 : 0Хайденхайм
15.03.2019Германия - Вторая Бундеслига26-й турХайденхайм2 : 1Унион
07.10.2018Германия - Вторая Бундеслига9-й турУнион1 : 1Хайденхайм
21.04.2018Германия - Вторая Бундеслига31-й турУнион1 : 1Хайденхайм
18.11.2017Германия - Вторая Бундеслига14-й турХайденхайм4 : 3Унион
14.05.2017Германия - Вторая Бундеслига33-й турУнион0 : 1Хайденхайм
09.12.2016Германия - Вторая Бундеслига16-й турХайденхайм3 : 0Унион
17.04.2016Германия - Вторая Бундеслига30-й турУнион1 : 0Хайденхайм
31.10.2015Германия - Вторая Бундеслига13-й турХайденхайм0 : 2Унион
22.02.2015Германия - Вторая Бундеслига22-й турУнион3 : 1Хайденхайм
24.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур4 : 1Хайденхайм
17.09.2023Германия - Бундеслига4-й турХайденхайм4 : 2
01.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур2 : 2Хайденхайм
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й турХайденхайм2 : 3
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур2 : 0Хайденхайм
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й турУнион0 : 2
20.09.2023Лига чемпионовГруппа C. 1-й тур1 : 0Унион
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур2 : 1Унион
03.09.2023Германия - Бундеслига3-й турУнион0 : 3
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур1 : 4Унион

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