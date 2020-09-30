Кёльн - Штутгарт 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
30 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Штутгарт, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Бенно Шмиц
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|17
|зщ
|Леарт Пакярада
|18
|зщ
|Расмус Карстенсен
|8
|пз
|Денис Хусейнбашич
|7
|пз
|Деян Любичич
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|37
|нп
|Линтон Майна
|27
|нп
|Дейви Зельке
|33
|вр
|Александр Нюбель
|15
|зщ
|Паскаль Штенцель
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|23
|зщ
|Дан-Аксель Загаду
|21
|зщ
|Хироки Ито
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|8
|пз
|Энцо Мийо
|27
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|18.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
|28.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|19.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|27.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 2
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|23.10.2020
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|04.03.2018
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 3
|13.10.2017
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|23.01.2016
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|22.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|25.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|5 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|5 : 0