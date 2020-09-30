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Кёльн - Штутгарт 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
30 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Кёльн
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Штутгарт, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Штутгарт
Штутгарт
1ГерманияврМарвин Швебе
2ГерманиязщБенно Шмиц
4ГерманиязщТимо Хюберс
24ГерманиязщЮлиан Хабот
17КосовозщЛеарт Пакярада
18ДаниязщРасмус Карстенсен
8ГерманияпзДенис Хусейнбашич
7АвстрияпзДеян Любичич
11АвстриянпФлориан Кайнц
37ГерманиянпЛинтон Майна
27ГерманиянпДейви Зельке
33ГерманияврАлександр Нюбель
15ГерманиязщПаскаль Штенцель
2ГерманиязщВальдемар Антон
23ФранциязщДан-Аксель Загаду
21ЯпониязщХироки Ито
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
16ГерманияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
8ФранцияпзЭнцо Мийо
27ГерманиянпКрис Фюрих
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ГерманияШтеффен Баумгарт
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
18.02.2023Германия - Бундеслига21-й турШтутгарт3 : 0Кёльн
28.08.2022Германия - Бундеслига4-й турКёльн0 : 0Штутгарт
14.05.2022Германия - Бундеслига34-й турШтутгарт2 : 1Кёльн
19.12.2021Германия - Бундеслига17-й турКёльн1 : 0Штутгарт
27.10.2021Кубок Германии2-й раундШтутгарт0 : 2Кёльн
20.02.2021Германия - Бундеслига22-й турКёльн0 : 1Штутгарт
23.10.2020Германия - Бундеслига5-й турШтутгарт1 : 1Кёльн
04.03.2018Германия - Бундеслига25-й турКёльн2 : 3Штутгарт
13.10.2017Германия - Бундеслига8-й турШтутгарт2 : 1Кёльн
23.01.2016Германия - Бундеслига18-й турКёльн1 : 3Штутгарт
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур2 : 1Кёльн
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турКёльн1 : 3
03.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур1 : 1Кёльн
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й турКёльн1 : 2
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур1 : 0Кёльн
22.09.2023Германия - Бундеслига5-й турШтутгарт3 : 1
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур1 : 3Штутгарт
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турШтутгарт5 : 0
25.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур5 : 1Штутгарт
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турШтутгарт5 : 0

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