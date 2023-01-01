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РБ Лейпциг - Бавария 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
30 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
РБ Лейпциг
Бавария

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Бавария, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Бавария
Мюнхен
21ГерманияврЯнис Бласвих
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
2ФранциязщМохамед Симакан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
20НидерландыпзЧави Симонс
24АвстрияпзКсавер Шлагер
44СловенияпзКевин Кампль
10ШвецияпзЭмиль Форсберг
17БельгиянпЛуа Опенда
9ДаниянпЮссуф Поульсен
26ГерманияврСвен Ульрайх
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
6ГерманияпзЙозуа Киммих
27АвстрияпзКонрад Лаймер
8ГерманияпзЛеон Горецка
42ГерманияпзДжамал Мусиала
10ГерманиянпЛерой Зане
11ФранциянпКингсли Коман
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ГерманияТомас Тухель
История личных встреч
12.08.2023Суперкубок Германии 2023ФиналБавария0 : 3РБ Лейпциг
20.05.2023Германия - Бундеслига33-й турБавария1 : 3РБ Лейпциг
20.01.2023Германия - Бундеслига16-й турРБ Лейпциг1 : 1Бавария
30.07.2022Суперкубок Германии 2022ФиналРБ Лейпциг3 : 5Бавария
05.02.2022Германия - Бундеслига21-й турБавария3 : 2РБ Лейпциг
11.09.2021Германия - Бундеслига4-й турРБ Лейпциг1 : 4Бавария
03.04.2021Германия - Бундеслига27-й турРБ Лейпциг0 : 1Бавария
05.12.2020Германия - Бундеслига10-й турБавария3 : 3РБ Лейпциг
09.02.2020Германия - Бундеслига21-й турБавария0 : 0РБ Лейпциг
14.09.2019Германия - Бундеслига4-й турРБ Лейпциг1 : 1Бавария
27.09.2023Кубок Германии1-й раунд2 : 3РБ Лейпциг
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур0 : 1РБ Лейпциг
19.09.2023Лига чемпионовГруппа G. 1-й тур1 : 3РБ Лейпциг
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турРБ Лейпциг3 : 0
03.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур0 : 3РБ Лейпциг
26.09.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 4Бавария
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й турБавария7 : 0
20.09.2023Лига чемпионовГруппа A. 1-й турБавария4 : 3
15.09.2023Германия - Бундеслига4-й турБавария2 : 2
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур1 : 2Бавария

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