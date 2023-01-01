РБ Лейпциг - Бавария 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
30 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Бавария, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Бавария
Мюнхен
|21
|вр
|Янис Бласвих
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|20
|пз
|Чави Симонс
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|44
|пз
|Кевин Кампль
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|17
|нп
|Луа Опенда
|9
|нп
|Юссуф Поульсен
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|10
|нп
|Лерой Зане
|11
|нп
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Марко Розе
|Томас Тухель
История личных встреч
|12.08.2023
|Суперкубок Германии 2023
|Финал
|0 : 3
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 3
|20.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|30.07.2022
|Суперкубок Германии 2022
|Финал
|3 : 5
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 2
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 4
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|05.12.2020
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 3
|09.02.2020
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 3
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 1-й тур
|1 : 3
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 0
|03.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 3
|26.09.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|7 : 0
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 1-й тур
|4 : 3
|15.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2