Герта - Санкт-Паули 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
30 Сентября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Санкт-Паули, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Санкт-Паули
Гамбург
История личных встреч
|25.10.2016
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 2
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|6 : 4
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|5 : 0
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 0
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|5 : 1
|01.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0