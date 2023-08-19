01:45 ()
Онлайн трансляции
Суббота 30 сентября
Свернуть список

Герта - Санкт-Паули 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
30 Сентября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур
Герта
Санкт-Паули

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Санкт-Паули, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Санкт-Паули
Гамбург
История личных встреч
25.10.2016Кубок Германии2-й раундСанкт-Паули0 : 2Герта
24.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й тур2 : 3Герта
17.09.2023Германия - Вторая Бундеслига6-й турГерта3 : 0
02.09.2023Германия - Вторая Бундеслига5-й тур6 : 4Герта
26.08.2023Германия - Вторая Бундеслига4-й турГерта5 : 0
19.08.2023Германия - Вторая Бундеслига3-й тур3 : 0Герта
23.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й турСанкт-Паули3 : 1
17.09.2023Германия - Вторая Бундеслига6-й турСанкт-Паули5 : 1
01.09.2023Германия - Вторая Бундеслига5-й тур1 : 1Санкт-Паули
27.08.2023Германия - Вторая Бундеслига4-й турСанкт-Паули0 : 0
19.08.2023Германия - Вторая Бундеслига3-й тур0 : 0Санкт-Паули

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close