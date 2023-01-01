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ПСВ Эйндховен - Волендам 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
30 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 7-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Волендам

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Волендам, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Волендам
Волендам
1АргентинаврВальтер Бенитес
3НидерландызщДжордан Тезе
5БразилиязщАндре Рамальо
18ФранциязщОливье Боскальи
30НидерландызщПатрик ван Анхольт
34МароккопзИсмаэль Сайбари
23НидерландыпзЙоей Верман
20НидерландыпзГус Тиль
27МексиканпИрвин Лосано
9НидерландынпЛюк де Йонг
7НидерландынпНоа Ланг
1ГерманияврМио Бакхаус
6МароккозщБенаисса Бенамар
4НидерландызщДамон Мирани
26НидерландызщДерон Пейн
3НидерландыпзБрайан Плат
17НидерландыпзКалвин Твигт
36НидерландыпзMilan de Haan
16НидерландыпзИмран Назих
11НидерландынпБилаль Оулд-Чикх
25НидерландынпЛеквинцио Зиифьюк
14АвстралиянпГаранг Куол
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
ГерманияМаттиас Колер
История личных встреч
16.04.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турВолендам2 : 3ПСВ Эйндховен
31.08.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турПСВ Эйндховен7 : 1Волендам
19.01.2021Кубок Нидерландов1/8 финалаВолендам0 : 2ПСВ Эйндховен
26.10.2017Кубок Нидерландов2-й раундВолендам0 : 2 ДВПСВ Эйндховен
27.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турПСВ Эйндховен3 : 0
23.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й тур0 : 4ПСВ Эйндховен
20.09.2023Лига чемпионовГруппа B. 1-й тур4 : 0ПСВ Эйндховен
16.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турПСВ Эйндховен4 : 0
02.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й тур0 : 4ПСВ Эйндховен
23.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турВолендам2 : 2
16.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й тур3 : 1Волендам
03.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турВолендам0 : 2
19.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й тур4 : 1Волендам
11.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турВолендам1 : 2

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