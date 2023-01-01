ПСВ Эйндховен - Волендам 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
30 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 7-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Волендам, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Волендам
Волендам
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|3
|зщ
|Джордан Тезе
|5
|зщ
|Андре Рамальо
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|30
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|23
|пз
|Йоей Верман
|20
|пз
|Гус Тиль
|27
|нп
|Ирвин Лосано
|9
|нп
|Люк де Йонг
|7
|нп
|Ноа Ланг
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|6
|зщ
|Бенаисса Бенамар
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|26
|зщ
|Дерон Пейн
|3
|пз
|Брайан Плат
|17
|пз
|Калвин Твигт
|36
|пз
|Milan de Haan
|16
|пз
|Имран Назих
|11
|нп
|Билаль Оулд-Чикх
|25
|нп
|Леквинцио Зиифьюк
|14
|нп
|Гаранг Куол
Главные тренеры
|Петер Бош
|Маттиас Колер
История личных встреч
|16.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 3
|31.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|7 : 1
|19.01.2021
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 2
|26.10.2017
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|0 : 2 ДВ
|27.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 0
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 4
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|4 : 0
|02.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 4
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|4 : 1
|11.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 2