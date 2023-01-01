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Визела - Портимоненсе 30 Сентября прямая трансляция

30 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 7-й тур
Визела
Портимоненсе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Портимоненсе, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Визела
Визела
Портимоненсе
Портиман
97 Хорватия вр Фабиян Бунтиц
82 Португалия зщ Томаш Силва
3 Португалия зщ Бруну Уилсон
5 Бразилия зщ Андерсон
6 Бразилия зщ Matheus Pereira
20 Португалия пз Саму
12 Колумбия пз Rafael Bustamante
90 Португалия пз Diogo Nascimento
14 Конго пз Дилан Сан-Луи
79 Португалия пз Нуну Морейра
99 Франция нп Самуэль Эссенд
12 Бразилия вр Силвестре Винисиус
44 Бразилия зщ Pedro Henrique
22 Португалия зщ Филипе Релвас
43 Бразилия зщ Alemao
14 Сенегал зщ Мустафа Сек
77 Португалия зщ Helio Varela
11 Бразилия пз Карлинос
25 Бразилия пз Нонока
13 Бразилия пз Денер
7 Англия пз Силвестер Джаспер
9 Португалия нп Paulo Rafael Pereira Araújo
Главные тренеры
Португалия Паулу Сержиу
История личных встреч
18.03.2023 Португалия - Примейра 25-й тур Портимоненсе0 : 1Визела
01.10.2022 Португалия - Примейра 8-й тур Визела1 : 0Портимоненсе
27.02.2022 Португалия - Примейра 24-й тур Визела1 : 1Портимоненсе
26.09.2021 Португалия - Примейра 7-й тур Портимоненсе0 : 0Визела
02.04.2017 Португалия - Сегунда 34-й тур Визела2 : 1Портимоненсе
30.10.2016 Португалия - Сегунда 13-й тур Портимоненсе2 : 1Визела
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 2 : 2Визела
16.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Визела1 : 2
01.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Визела1 : 0
27.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 2 : 0Визела
20.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Визела2 : 2
24.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур Портимоненсе1 : 3
17.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур 1 : 2Портимоненсе
02.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Портимоненсе1 : 1
26.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 1 : 1Портимоненсе
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Портимоненсе1 : 4

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