Визела - Портимоненсе 30 Сентября прямая трансляция
30 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Портимоненсе, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Визела
Визела
Портимоненсе
Портиман
|97
|вр
|Фабиян Бунтиц
|82
|зщ
|Томаш Силва
|3
|зщ
|Бруну Уилсон
|5
|зщ
|Андерсон
|6
|зщ
|Matheus Pereira
|20
|пз
|Саму
|12
|пз
|Rafael Bustamante
|90
|пз
|Diogo Nascimento
|14
|пз
|Дилан Сан-Луи
|79
|пз
|Нуну Морейра
|99
|нп
|Самуэль Эссенд
|12
|вр
|Силвестре Винисиус
|44
|зщ
|Pedro Henrique
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|43
|зщ
|Alemao
|14
|зщ
|Мустафа Сек
|77
|зщ
|Helio Varela
|11
|пз
|Карлинос
|25
|пз
|Нонока
|13
|пз
|Денер
|7
|пз
|Силвестер Джаспер
|9
|нп
|Paulo Rafael Pereira Araújo
Главные тренеры
|Паулу Сержиу
История личных встреч
|18.03.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 1
|01.10.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|27.02.2022
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|26.09.2021
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|02.04.2017
|Португалия - Сегунда
|34-й тур
|2 : 1
|30.10.2016
|Португалия - Сегунда
|13-й тур
|2 : 1
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|01.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 3
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 4