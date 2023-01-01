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Боавишта - Фамаликан 30 Сентября прямая трансляция

30 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 7-й тур
Боавишта
Фамаликан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Фамаликан, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
99 Португалия вр Жоау Гонсалвиш
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
5 Нигерия зщ Chidozie Awaziem
70 Нигерия пз Sopuruchukwu Onyemaechi
10 Португалия пз Мигел Рейзинью
18 Черногория пз Илия Вукотич
42 Конго пз Гайюс Макута
21 Португалия пз Tiago Morais
7 Португалия нп Салвадор Агра
9 Словакия нп Роберт Боженик
8 Португалия нп Бруну Луренсу
31 Бразилия вр Луис Жуниор
32 Испания зщ Мартин Агиррегабирия
13 Бразилия зщ Отавио
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
74 Португалия зщ Франсишку Моура
8 Сербия пз Мирко Топич
28 Франция пз Зеду Юссуф
11 Испания пз Oscar Aranda
18 Финляндия пз Отсо Лииматта
7 Панама пз Хосе Родригес
29 Венесуэла нп Jhonder Cadiz
Главные тренеры
Португалия Жоау Педру Соуза
История личных встреч
19.03.2023 Португалия - Примейра 25-й тур Боавишта1 : 2Фамаликан
02.10.2022 Португалия - Примейра 8-й тур Фамаликан4 : 0Боавишта
02.04.2022 Португалия - Примейра 28-й тур Фамаликан1 : 2Боавишта
06.11.2021 Португалия - Примейра 11-й тур Боавишта2 : 5Фамаликан
06.03.2021 Португалия - Примейра 22-й тур Боавишта3 : 0Фамаликан
25.10.2020 Португалия - Примейра 5-й тур Фамаликан2 : 2Боавишта
18.07.2020 Португалия - Примейра 33-й тур Фамаликан2 : 2Боавишта
11.01.2020 Португалия - Примейра 16-й тур Боавишта0 : 1Фамаликан
24.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 4 : 1Боавишта
18.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Боавишта4 : 1
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 2Боавишта
27.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Боавишта1 : 1
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 1 : 4Боавишта
22.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур Фамаликан1 : 0
16.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур 1 : 1Фамаликан
02.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Фамаликан1 : 0
27.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 1 : 0Фамаликан
21.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Фамаликан0 : 0

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