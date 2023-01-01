Боавишта - Фамаликан 30 Сентября прямая трансляция
30 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Фамаликан, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боавишта
Порту
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|5
|зщ
|Chidozie Awaziem
|70
|пз
|Sopuruchukwu Onyemaechi
|10
|пз
|Мигел Рейзинью
|18
|пз
|Илия Вукотич
|42
|пз
|Гайюс Макута
|21
|пз
|Tiago Morais
|7
|нп
|Салвадор Агра
|9
|нп
|Роберт Боженик
|8
|нп
|Бруну Луренсу
|31
|вр
|Луис Жуниор
|32
|зщ
|Мартин Агиррегабирия
|13
|зщ
|Отавио
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Мирко Топич
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|11
|пз
|Oscar Aranda
|18
|пз
|Отсо Лииматта
|7
|пз
|Хосе Родригес
|29
|нп
|Jhonder Cadiz
Главные тренеры
|Жоау Педру Соуза
История личных встреч
|19.03.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 2
|02.10.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|4 : 0
|02.04.2022
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 2
|06.11.2021
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 5
|06.03.2021
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|3 : 0
|25.10.2020
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 2
|18.07.2020
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|11.01.2020
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|0 : 1
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|4 : 1
|18.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|4 : 1
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 4
|22.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|21.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 0