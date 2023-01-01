Фаренсе - Спортинг 30 Сентября прямая трансляция
30 Сентября 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 7-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Спортинг, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Спортинг
Лиссабон
|33
|вр
|Рикарду Велью
|28
|зщ
|Pastor
|37
|зщ
|Гонсалу Силва
|4
|зщ
|Artur Jorge
|31
|зщ
|Жоау Карлуш Араужу Талоша
|14
|пз
|Фабрисиу Исидору Фонсека де Жесус
|29
|пз
|Клаудио Фалькан
|27
|пз
|Матеус
|19
|нп
|Руи Кошта
|9
|нп
|Bruno Duarte
|62
|нп
|Mohamed Belloumi
|1
|вр
|Антонио Адан
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|47
|пз
|Рикарду Эсгаю
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|11
|пз
|Нуну Сантуш
|8
|нп
|Педру Гонсалвеш
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|20
|нп
|Паулинью
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|30.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 1-й тур
|6 : 0
|16.04.2021
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|5 : 0
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 1
|25.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|3 : 0
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 0