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Фаренсе - Спортинг 30 Сентября прямая трансляция

30 Сентября 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 7-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
Фаренсе
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Спортинг, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Спортинг
Лиссабон
33 Португалия вр Рикарду Велью
28 Бразилия зщ Pastor
37 Португалия зщ Гонсалу Силва
4 Португалия зщ Artur Jorge
31 Португалия зщ Жоау Карлуш Араужу Талоша
14 Бразилия пз Фабрисиу Исидору Фонсека де Жесус
29 Бразилия пз Клаудио Фалькан
27 Бразилия пз Матеус
19 Португалия нп Руи Кошта
9 Бразилия нп Bruno Duarte
62 Алжир нп Mohamed Belloumi
1 Испания вр Антонио Адан
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
4 Уругвай зщ Себастьян Коатес
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
47 Португалия пз Рикарду Эсгаю
42 Дания пз Мортен Юльманн
5 Япония пз Хидемаса Морита
11 Португалия пз Нуну Сантуш
8 Португалия нп Педру Гонсалвеш
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
20 Португалия нп Паулинью
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
30.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа B. 1-й тур Спортинг6 : 0Фаренсе
16.04.2021 Португалия - Примейра 27-й тур Фаренсе0 : 1Спортинг
19.12.2020 Португалия - Примейра 10-й тур Спортинг1 : 0Фаренсе
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 1 : 0Фаренсе
16.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Фаренсе3 : 1
02.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 0Фаренсе
26.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Фаренсе5 : 0
20.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 1Фаренсе
25.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур Спортинг2 : 0
21.09.2023 Лига Европы Группа D. 1-й тур 1 : 2Спортинг
17.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Спортинг3 : 0
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 1Спортинг
27.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Спортинг1 : 0

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