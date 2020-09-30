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Белшина - Нафтан 30 Сентября прямая трансляция

30 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 23-й тур
Белшина
Нафтан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Нафтан, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Белшина
Бобруйск
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Нафтан0 : 1Белшина
25.09.2021 Беларусь - Первая лига 24-й тур Белшина4 : 0Нафтан
04.08.2021 Беларусь - Первая лига 13-й тур Нафтан0 : 0Белшина
24.04.2021 Беларусь - Первая лига 2-й тур Белшина1 : 1Нафтан
19.11.2016 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Нафтан2 : 2Белшина
25.06.2016 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Белшина1 : 0Нафтан
23.08.2015 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Нафтан0 : 2Белшина
04.05.2015 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Белшина1 : 1Нафтан
19.07.2014 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Нафтан3 : 1Белшина
11.05.2014 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Белшина1 : 1Нафтан
22.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 2 : 1Белшина
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Белшина1 : 1
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 4 : 1Белшина
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Белшина0 : 2
19.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 1 : 1Белшина
24.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Нафтан2 : 2
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 2 : 2Нафтан
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Нафтан0 : 3
25.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 1 : 0Нафтан
18.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Нафтан4 : 0

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