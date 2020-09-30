Белшина - Нафтан 30 Сентября прямая трансляция
30 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 23-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Нафтан, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Белшина
Бобруйск
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|25.09.2021
|Беларусь - Первая лига
|24-й тур
|4 : 0
|04.08.2021
|Беларусь - Первая лига
|13-й тур
|0 : 0
|24.04.2021
|Беларусь - Первая лига
|2-й тур
|1 : 1
|19.11.2016
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 2
|25.06.2016
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|23.08.2015
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 2
|04.05.2015
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|19.07.2014
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|3 : 1
|11.05.2014
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 1
|22.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 1
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 3
|25.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|18.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|4 : 0