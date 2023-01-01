Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
30 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 23-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - БАТЭ, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
|28.05.2023
|Кубок Беларуси
|Финал
|0 : 2
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 2
|01.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|13.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|13.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|0 : 1
|09.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|1 : 1
|20.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 3
|27.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|3 : 0
|05.05.2021
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|21.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 1
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 0
|15.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|05.09.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|01.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|26.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|22.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0