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Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
30 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 23-й тур
Торпедо-БелАЗ
БАТЭ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - БАТЭ, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
28.05.2023 Кубок Беларуси Финал БАТЭ0 : 2Торпедо-БелАЗ
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур БАТЭ1 : 2Торпедо-БелАЗ
01.10.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур БАТЭ1 : 1Торпедо-БелАЗ
13.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0БАТЭ
13.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Торпедо-БелАЗ0 : 1БАТЭ
09.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала БАТЭ1 : 1Торпедо-БелАЗ
20.11.2021 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 3БАТЭ
27.06.2021 Беларусь - Высшая лига 14-й тур БАТЭ3 : 0Торпедо-БелАЗ
05.05.2021 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Торпедо-БелАЗ1 : 1БАТЭ
21.04.2021 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч БАТЭ4 : 1Торпедо-БелАЗ
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 0 : 0Торпедо-БелАЗ
15.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2
05.09.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 2Торпедо-БелАЗ
01.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 1 : 2Торпедо-БелАЗ
19.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1
26.09.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур БАТЭ1 : 2
22.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур БАТЭ2 : 1
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 1 : 2БАТЭ
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур БАТЭ4 : 0
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч БАТЭ1 : 0

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