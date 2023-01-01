01:46 ()
Онлайн трансляции
Суббота 30 сентября
Свернуть список

Динамо Мн - Гомель 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
30 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 23-й тур
Динамо Мн
Гомель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Гомель, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Гомель
Гомель
История личных встреч
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Гомель0 : 4Динамо Мн
16.09.2022 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Динамо Мн3 : 0Гомель
08.05.2022 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Гомель0 : 1Динамо Мн
12.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Гомель3 : 1Динамо Мн
06.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Динамо Мн1 : 1Гомель
21.08.2021 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Гомель2 : 0Динамо Мн
18.04.2021 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Динамо Мн1 : 2Гомель
22.09.2019 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Гомель0 : 1Динамо Мн
03.08.2019 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо Мн3 : 1 ДВГомель
12.05.2019 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Динамо Мн3 : 1Гомель
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 0 : 4Динамо Мн
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо Мн2 : 1
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 0 : 3Динамо Мн
20.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 1 : 2Динамо Мн
13.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо Мн2 : 2
26.09.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 2Гомель
22.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Гомель2 : 0
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 1 : 2Гомель
27.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Гомель3 : 2
22.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 2 : 2Гомель

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close