Динамо Мн - Гомель 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
30 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 23-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Гомель, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск
Гомель
Гомель
История личных встреч
|13.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 4
|16.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 0
|08.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 1
|12.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|3 : 1
|06.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|1 : 1
|21.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|2 : 0
|18.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 2
|22.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
|03.08.2019
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|3 : 1 ДВ
|12.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|3 : 1
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 4
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 3
|20.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
|26.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|22.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|3 : 2
|22.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 2