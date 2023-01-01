Актобе - Астана 30 Сентября прямая трансляция
30 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 24-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Астана, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Актобе
Актобе
Астана
Астана
История личных встреч
|14.03.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|26.06.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 1
|17.03.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|18.09.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|02.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 2
|27.10.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|31-й тур
|5 : 0
|11.08.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 3
|10.03.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 1
|07.10.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|04.08.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|27.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|5 : 2
|24.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа C. 1-й тур
|5 : 1
|16.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1