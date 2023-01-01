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Актобе - Астана 30 Сентября прямая трансляция

30 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 24-й тур
Актобе
Астана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Астана, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Актобе
Актобе
Астана
Астана
История личных встреч
14.03.2023 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Астана1 : 4Актобе
26.06.2022 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Актобе4 : 1Астана
17.03.2022 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Астана1 : 0Актобе
18.09.2021 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Астана2 : 1Актобе
02.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Актобе0 : 2Астана
27.10.2019 Казахстан - Премьер-лига 31-й тур Астана5 : 0Актобе
11.08.2019 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Актобе2 : 3Астана
10.03.2019 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Астана4 : 1Актобе
07.10.2018 Казахстан - Премьер-лига 29-й тур Актобе1 : 2Астана
04.08.2018 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Актобе1 : 1Астана
23.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур 0 : 0Актобе
16.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Актобе2 : 1
27.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур 0 : 0Актобе
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Актобе1 : 1
17.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Актобе0 : 1
27.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Астана5 : 2
24.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур 1 : 2Астана
21.09.2023 Лига конференций Группа C. 1-й тур 5 : 1Астана
16.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Астана2 : 1
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 1Астана

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