Факел - Сочи 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
01 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Сочи, которое состоится 01 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Александр Васильевич Точилин
История личных встреч
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 3
|18.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
|18.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|18.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|04.11.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|0 : 2
|22.07.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|1 : 2
|04.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|0 : 0
|22.07.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|2 : 0
|25.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 1
|21.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 0 4 : 2
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 1
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|20.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 1 4 : 2
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 0 4 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Факел» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.