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Факел - Сочи 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
01 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур
Факел
Сочи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Сочи, которое состоится 01 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
Россия Александр Васильевич Точилин
История личных встреч
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа A Факел1 : 3Сочи
18.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Факел3 : 0Сочи
18.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Факел2 : 4Сочи
18.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Сочи1 : 1Факел
04.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Сочи0 : 2Факел
22.07.2018 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Факел1 : 2Сочи
04.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Факел0 : 0Сочи
22.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Сочи2 : 0Факел
25.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Факел0 : 1
21.09.2023 Фонбет Кубок России Группа A 0 : 0 4 : 2Факел
17.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 0 : 0Факел
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 3 : 0Факел
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A Факел0 : 1
23.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Сочи
20.09.2023 Фонбет Кубок России Группа A 1 : 1 4 : 2Сочи
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 1 : 0Сочи
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 3 : 0Сочи
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A Сочи0 : 0 4 : 5
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Факел» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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