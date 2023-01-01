Крылья Советов - Спартак М 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
01 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Спартак М, которое состоится 01 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|23.11.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|09.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|5 : 2
|30.08.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|01.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|2 : 1
|30.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|0 : 1
|09.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|2 : 0
|25.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|1 : 2
|18.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|1 : 2
|25.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|3 : 1
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|19.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|1 : 2
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|0 : 3
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.