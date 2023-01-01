02:46 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 01 октября
Свернуть список

Крылья Советов - Спартак М 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
01 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур
Крылья Советов
Спартак М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Спартак М, которое состоится 01 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Испания Гильермо Абаскаль
История личных встреч
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Крылья Советов1 : 0Спартак М
23.11.2022 Фонбет Кубок России Группа B Крылья Советов2 : 1Спартак М
09.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Спартак М5 : 2Крылья Советов
30.08.2022 Фонбет Кубок России Группа B Спартак М1 : 0Крылья Советов
01.05.2022 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Спартак М2 : 1Крылья Советов
30.07.2021 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Крылья Советов0 : 1Спартак М
09.11.2019 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Спартак М2 : 0Крылья Советов
25.08.2019 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Крылья Советов1 : 2Спартак М
18.05.2019 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Крылья Советов1 : 2Спартак М
25.11.2018 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Спартак М3 : 1Крылья Советов
23.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Крылья Советов2 : 1
19.09.2023 Фонбет Кубок России Группа C 1 : 2Крылья Советов
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 2 : 2Крылья Советов
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Крылья Советов3 : 0
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C 3 : 1Крылья Советов
23.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Спартак М1 : 0
19.09.2023 Фонбет Кубок России Группа D 0 : 3Спартак М
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Спартак М1 : 0
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 2 : 0Спартак М
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D Спартак М4 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close