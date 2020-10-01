Ахмат - Динамо М 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
01 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Динамо М, которое состоится 01 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
|Марцел Личка
История личных встреч
|14.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 3
|23.11.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|02.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|13.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|15.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|2 : 0
|14.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|2 : 1
|28.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|1 : 2
|21.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|1 : 0
|13.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|2 : 3
|02.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|20.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 3 2 : 4
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 2
|15.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Ахмат» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.