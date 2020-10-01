02:46 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 01 октября
Свернуть список

Ахмат - Динамо М 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
01 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур
Ахмат
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Динамо М, которое состоится 01 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Динамо М0 : 3Ахмат
23.11.2022 Фонбет Кубок России Группа C Ахмат2 : 1Динамо М
02.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Ахмат2 : 1Динамо М
13.09.2022 Фонбет Кубок России Группа C Динамо М2 : 1Ахмат
15.04.2022 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Динамо М2 : 0Ахмат
14.08.2021 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Ахмат2 : 1Динамо М
28.02.2021 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Ахмат1 : 2Динамо М
21.09.2020 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Динамо М1 : 0Ахмат
13.03.2020 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Ахмат2 : 3Динамо М
02.11.2019 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Динамо М1 : 1Ахмат
23.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Ахмат
20.09.2023 Фонбет Кубок России Группа C Ахмат3 : 3 2 : 4
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Ахмат1 : 1
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 0 : 1Ахмат
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C Ахмат3 : 1
23.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Динамо М
19.09.2023 Фонбет Кубок России Группа D 1 : 1 4 : 2Динамо М
15.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо М1 : 1
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 1 : 2Динамо М
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D 4 : 1Динамо М
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Ахмат» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close