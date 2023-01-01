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Ноттингем Форест - Брентфорд 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
01 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Ноттингем Форест
Брентфорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Брентфорд, которое состоится 01 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Брентфорд
Лондон
1 США вр Мэтт Тёрнер
24 Кот-д'Ивуар зщ Серж Орье
30 Кот-д'Ивуар зщ Вилли Боли
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
43 Нигерия зщ Ола Айна
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
16 Аргентина пз Николас Домингес
21 Швеция пз Энтони Эланга
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
14 Англия пз Каллум Хадсон-Одои
9 Нигерия нп Тайво Авонийи
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
30 Дания зщ Мадс Роэрслев
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
2 Шотландия зщ Аарон Хики
8 Дания пз Матиас Йенсен
6 Дания пз Кристиан Нёргор
27 Германия пз Витали Янельт
19 Камерун пз Брайан Мбемо
11 ДР Конго пз Йоан Висса
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
Дания Томас Франк
История личных встреч
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брентфорд2 : 1Ноттингем Форест
05.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Ноттингем Форест2 : 2Брентфорд
20.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Брентфорд1 : 1Ноттингем Форест
12.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Ноттингем Форест1 : 3Брентфорд
28.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Брентфорд0 : 1Ноттингем Форест
05.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Ноттингем Форест1 : 0Брентфорд
09.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Ноттингем Форест2 : 1Брентфорд
01.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Брентфорд2 : 1Ноттингем Форест
10.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Ноттингем Форест0 : 1Брентфорд
12.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Брентфорд3 : 4Ноттингем Форест
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 2 : 0Ноттингем Форест
18.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ноттингем Форест1 : 1
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур 0 : 1Ноттингем Форест
30.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест0 : 1
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур 3 : 2Ноттингем Форест
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Брентфорд0 : 1
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Брентфорд1 : 3
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур 1 : 0Брентфорд
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брентфорд2 : 2
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 1 : 1 0 : 3Брентфорд

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