Ноттингем Форест - Брентфорд 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
01 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Брентфорд, которое состоится 01 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Мэтт Тёрнер
|24
|зщ
|Серж Орье
|30
|зщ
|Вилли Боли
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|43
|зщ
|Ола Айна
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|16
|пз
|Николас Домингес
|21
|пз
|Энтони Эланга
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|14
|пз
|Каллум Хадсон-Одои
|9
|нп
|Тайво Авонийи
|1
|вр
|Марк Флеккен
|30
|зщ
|Мадс Роэрслев
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|2
|зщ
|Аарон Хики
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|11
|пз
|Йоан Висса
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Томас Франк
История личных встреч
|29.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 1
|05.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|20.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|1 : 1
|12.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 3
|28.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 1
|05.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 0
|09.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|2 : 1
|01.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 1
|10.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 1
|12.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 4
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|18.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 0 : 3