Альмерия - Гранада 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
01 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Гранада, которое состоится 01 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альмерия
Альмерия
Гранада
Гранада
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|17
|зщ
|Алехандро Посо
|2
|зщ
|Кайки
|22
|зщ
|Сесар Монтес
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|15
|зщ
|Серхио Акьем
|19
|пз
|Серхио Аррибас
|6
|пз
|Дион Лопи
|11
|пз
|Гонсало Мелеро
|9
|пз
|Луис Суарес
|7
|нп
|Ларджи Рамазани
|13
|вр
|Андре Феррейра
|12
|зщ
|Рикард Санчес
|14
|зщ
|Игнаси Микель
|28
|зщ
|Рауль Торренте
|15
|зщ
|Карлос Нева
|24
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|23
|пз
|Херард Гумбау
|21
|пз
|Оскар Мелендо
|9
|нп
|Хосе Кальехон
|26
|нп
|Брайан Сарагоса
|7
|нп
|Лукас Бое
Главные тренеры
|Висенте Морено
|Пако Лопес
История личных встреч
|17.03.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|0 : 0
|27.10.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|1 : 0
|13.05.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|2 : 0
|08.12.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|3 : 2
|11.04.2015
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 0
|24.11.2014
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|11.05.2014
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 2
|05.01.2014
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 0
|26.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|5 : 1
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|01.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 3
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 0
|18.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 4
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 3
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 2