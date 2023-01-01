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Альмерия - Гранада 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
01 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Альмерия
Гранада

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Гранада, которое состоится 01 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альмерия
Альмерия
Гранада
Гранада
25 Португалия вр Луиш Мануэл Максимиану
17 Испания зщ Алехандро Посо
2 Бразилия зщ Кайки
22 Мексика зщ Сесар Монтес
3 Испания зщ Эдгар Гонсалес
15 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
19 Испания пз Серхио Аррибас
6 Сенегал пз Дион Лопи
11 Испания пз Гонсало Мелеро
9 Колумбия пз Луис Суарес
7 Бельгия нп Ларджи Рамазани
13 Португалия вр Андре Феррейра
12 Испания зщ Рикард Санчес
14 Испания зщ Игнаси Микель
28 Испания зщ Рауль Торренте
15 Испания зщ Карлос Нева
24 Испания пз Гонсало Вильяр дель Фрайле
23 Испания пз Херард Гумбау
21 Испания пз Оскар Мелендо
9 Испания нп Хосе Кальехон
26 Испания нп Брайан Сарагоса
7 Аргентина нп Лукас Бое
Главные тренеры
Испания Висенте Морено
Испания Пако Лопес
История личных встреч
17.03.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 30-й тур Альмерия0 : 0Гранада
27.10.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 11-й тур Гранада1 : 0Альмерия
13.05.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур Альмерия2 : 0Гранада
08.12.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 18-й тур Гранада3 : 2Альмерия
11.04.2015 Испания - Примера 31-й тур Альмерия3 : 0Гранада
24.11.2014 Испания - Примера 12-й тур Гранада0 : 0Альмерия
11.05.2014 Испания - Примера 37-й тур Гранада0 : 2Альмерия
05.01.2014 Испания - Примера 18-й тур Альмерия3 : 0Гранада
26.09.2023 Испания - Примера 7-й тур 5 : 1Альмерия
23.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Альмерия2 : 2
17.09.2023 Испания - Примера 5-й тур 2 : 1Альмерия
01.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Альмерия2 : 3
26.08.2023 Испания - Примера 3-й тур 1 : 1Альмерия
28.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Гранада1 : 1
24.09.2023 Испания - Примера 6-й тур 1 : 0Гранада
18.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Гранада2 : 4
02.09.2023 Испания - Примера 4-й тур 5 : 3Гранада
26.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Гранада3 : 2

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