Алавес - Осасуна 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
01 Октября 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Осасуна, которое состоится 01 Октября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Осасуна
Памплона
|1
|вр
|Антонио Сивера
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|4
|зщ
|Александар Седлар
|3
|зщ
|Рубен Дуарте
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|10
|пз
|Янис Хаджи
|18
|пз
|Хон Альдалур
|11
|нп
|Луис Риоха
|15
|нп
|Кике
|13
|вр
|Айтор Фернандес
|15
|зщ
|Рубен Пенья
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Давид Гарсия
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|7
|пз
|Хон Монкайола
|34
|пз
|Икер Муньос
|10
|пз
|Аймар Орос
|11
|нп
|Энрике Барха
|14
|нп
|Рубен Гарсия
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|10.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|18.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 2
|27.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 1
|31.12.2020
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|24.06.2020
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|03.11.2019
|Испания - Примера
|12-й тур
|4 : 2
|05.04.2017
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|05.11.2016
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 1
|13.03.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 29-й тур
|3 : 1
|10.10.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 8-й тур
|3 : 0
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|22.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|15.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 2
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 2
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 2