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Алавес - Осасуна 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
01 Октября 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Алавес
Осасуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Осасуна, которое состоится 01 Октября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Осасуна
Памплона
1 Испания вр Антонио Сивера
2 Испания зщ Андони Горосабель
5 Марокко зщ Абделькадир Абкар
4 Сербия зщ Александар Седлар
3 Испания зщ Рубен Дуарте
6 Испания пз Андер Гевара
8 Испания пз Антонио Бланко
10 Румыния пз Янис Хаджи
18 Испания пз Хон Альдалур
11 Испания нп Луис Риоха
15 Испания нп Кике
13 Испания вр Айтор Фернандес
15 Испания зщ Рубен Пенья
24 Испания зщ Алехандро Катена
5 Испания зщ Давид Гарсия
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
7 Испания пз Хон Монкайола
34 Испания пз Икер Муньос
10 Испания пз Аймар Орос
11 Испания нп Энрике Барха
14 Испания нп Рубен Гарсия
17 Хорватия нп Анте Будимир
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
10.04.2022 Испания - Примера 31-й тур Осасуна1 : 0Алавес
18.09.2021 Испания - Примера 5-й тур Алавес0 : 2Осасуна
27.02.2021 Испания - Примера 25-й тур Алавес0 : 1Осасуна
31.12.2020 Испания - Примера 16-й тур Осасуна1 : 1Алавес
24.06.2020 Испания - Примера 31-й тур Алавес0 : 1Осасуна
03.11.2019 Испания - Примера 12-й тур Осасуна4 : 2Алавес
05.04.2017 Испания - Примера 30-й тур Алавес0 : 1Осасуна
05.11.2016 Испания - Примера 11-й тур Осасуна0 : 1Алавес
13.03.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 29-й тур Осасуна3 : 1Алавес
10.10.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 8-й тур Алавес3 : 0Осасуна
28.09.2023 Испания - Примера 7-й тур 1 : 1Алавес
22.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Алавес0 : 2
15.09.2023 Испания - Примера 5-й тур 2 : 0Алавес
02.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Алавес1 : 0
28.08.2023 Испания - Примера 3-й тур 1 : 0Алавес
28.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Осасуна0 : 2
23.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Осасуна0 : 0
17.09.2023 Испания - Примера 5-й тур 3 : 2Осасуна
03.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Осасуна1 : 2
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 2 : 2Осасуна

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