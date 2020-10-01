Бетис - Валенсия 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
01 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Валенсия, которое состоится 01 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Валенсия
Валенсия
|1
|вр
|Клаудио Браво
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|6
|зщ
|Херман Песселья
|28
|зщ
|Шади Риад
|3
|зщ
|Хуан Миранда
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|21
|пз
|Марк Рока
|17
|пз
|Родри Санчес
|22
|пз
|Иско
|7
|нп
|Эз Абде
|10
|нп
|Айосе Перес
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|5
|зщ
|Габриэл Паулиста
|15
|зщ
|Дженк Озкачар
|4
|зщ
|Муктар Дьякаби
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|8
|пз
|Хави Герра
|23
|нп
|Фран Перес
|16
|нп
|Диего Лопес
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Рубен Бараха
История личных встреч
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|10.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 0
|10.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 3
|23.04.2022
|Кубок Испании
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|27.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|4 : 1
|18.04.2021
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 2
|03.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 2
|29.02.2020
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|23.11.2019
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|21.04.2019
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 2
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|5 : 0
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 1
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2