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Бетис - Валенсия 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
01 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Бетис
Валенсия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Валенсия, которое состоится 01 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Валенсия
Валенсия
1 Чили вр Клаудио Браво
2 Испания зщ Эктор Бельерин
6 Аргентина зщ Херман Песселья
28 Марокко зщ Шади Риад
3 Испания зщ Хуан Миранда
5 Аргентина пз Гвидо Родригес
21 Испания пз Марк Рока
17 Испания пз Родри Санчес
22 Испания пз Иско
7 Марокко нп Эз Абде
10 Испания нп Айосе Перес
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
12 Португалия зщ Тьерри Коррея
3 Испания зщ Кристьян Москера
5 Бразилия зщ Габриэл Паулиста
15 Турция зщ Дженк Озкачар
4 Гвинея зщ Муктар Дьякаби
18 Испания пз Хосе Луис Вайя
8 Испания пз Хави Герра
23 Испания нп Фран Перес
16 Испания нп Диего Лопес
9 Испания нп Уго Дуро
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Испания Рубен Бараха
История личных встреч
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Бетис1 : 1Валенсия
10.11.2022 Испания - Примера 14-й тур Валенсия3 : 0Бетис
10.05.2022 Испания - Примера 36-й тур Валенсия0 : 3Бетис
23.04.2022 Кубок Испании Финал Бетис1 : 1 5 : 4Валенсия
27.10.2021 Испания - Примера 11-й тур Бетис4 : 1Валенсия
18.04.2021 Испания - Примера 33-й тур Бетис2 : 2Валенсия
03.10.2020 Испания - Примера 5-й тур Валенсия0 : 2Бетис
29.02.2020 Испания - Примера 26-й тур Валенсия2 : 1Бетис
23.11.2019 Испания - Примера 14-й тур Бетис2 : 1Валенсия
21.04.2019 Испания - Примера 33-й тур Бетис1 : 2Валенсия
28.09.2023 Испания - Примера 7-й тур 1 : 1Бетис
24.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Бетис1 : 1
21.09.2023 Лига Европы Группа C. 1-й тур 1 : 0Бетис
16.09.2023 Испания - Примера 5-й тур 5 : 0Бетис
02.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Бетис1 : 0
27.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Валенсия0 : 1
23.09.2023 Испания - Примера 6-й тур 2 : 2Валенсия
16.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Валенсия3 : 0
02.09.2023 Испания - Примера 4-й тур 1 : 0Валенсия
27.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Валенсия1 : 2

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