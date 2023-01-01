Атлетико М - Кадис 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
01 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Кадис, которое состоится 01 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Кадис
Кадис
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|20
|пз
|Аксель Витсель
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Сауль Ньигес
|25
|нп
|Родриго Рикельме
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|12
|нп
|Самуэл Лино
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|2
|зщ
|Хосеба Сальдуа
|22
|зщ
|Хорхе Мере
|3
|зщ
|Фали Хименес
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|27
|пз
|Роберт Наварро
|17
|пз
|Гонсало Эскаланте
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|18
|нп
|Дарвин Мачис
|25
|нп
|Макси Гомес
|16
|нп
|Кристофер Рамос
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|03.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|5 : 1
|29.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|3 : 2
|04.08.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|11.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 1
|28.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 4
|04.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 1 4 : 2
|31.01.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 4
|07.11.2020
|Испания - Примера
|9-й тур
|4 : 0
|12.08.2016
|Товарищеские матчи (клубы) - 2016
|Август 2016
|1 : 1 3 : 2
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 7
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|01.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Атлетико» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.