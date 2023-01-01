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Атлетико М - Кадис 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
01 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
Атлетико М
Кадис

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Кадис, которое состоится 01 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Кадис
Кадис
13 Словения вр Ян Облак
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
22 Испания зщ Марио Эрмосо
16 Аргентина зщ Науэль Молина
20 Бельгия пз Аксель Витсель
14 Испания пз Маркос Льоренте
6 Испания пз Коке
8 Испания пз Сауль Ньигес
25 Испания нп Родриго Рикельме
7 Франция нп Антуан Гризманн
12 Бразилия нп Самуэл Лино
1 Аргентина вр Херемьяс Ледесма
2 Испания зщ Хосеба Сальдуа
22 Испания зщ Хорхе Мере
3 Испания зщ Фали Хименес
15 Испания зщ Хавьер Эрнандес
27 Испания пз Роберт Наварро
17 Аргентина пз Гонсало Эскаланте
4 Испания пз Рубен Алькарас
18 Венесуэла нп Дарвин Мачис
25 Уругвай нп Макси Гомес
16 Испания нп Кристофер Рамос
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Серхио Гонсалес
История личных встреч
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Атлетико М5 : 1Кадис
29.10.2022 Испания - Примера 12-й тур Кадис3 : 2Атлетико М
04.08.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Кадис1 : 4Атлетико М
11.03.2022 Испания - Примера 28-й тур Атлетико М2 : 1Кадис
28.11.2021 Испания - Примера 15-й тур Кадис1 : 4Атлетико М
04.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Кадис1 : 1 4 : 2Атлетико М
31.01.2021 Испания - Примера 21-й тур Кадис2 : 4Атлетико М
07.11.2020 Испания - Примера 9-й тур Атлетико М4 : 0Кадис
12.08.2016 Товарищеские матчи (клубы) - 2016 Август 2016 Кадис1 : 1 3 : 2Атлетико М
28.09.2023 Испания - Примера 7-й тур 0 : 2Атлетико М
24.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Атлетико М3 : 1
19.09.2023 Лига чемпионов Группа E. 1-й тур 1 : 1Атлетико М
16.09.2023 Испания - Примера 5-й тур 3 : 0Атлетико М
28.08.2023 Испания - Примера 3-й тур 0 : 7Атлетико М
27.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Кадис0 : 0
24.09.2023 Испания - Примера 6-й тур 1 : 1Кадис
16.09.2023 Испания - Примера 5-й тур 3 : 0Кадис
01.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Кадис3 : 1
26.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Кадис1 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Атлетико» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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