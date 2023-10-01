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Реймс - Лион 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
01 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Реймс
Лион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Лион, которое состоится 01 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Лион
Лион
94 Франция вр Йеванн Диуф
32 Бельгия зщ Томас Фоке
24 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
19 Англия зщ Джош Уилсон-Эсбранд
21 Нидерланды пз Азор Матусива
8 Франция пз Амир Ричардсон
10 Мальта пз Тедди Теума
7 Япония нп Дзюня Ито
9 Дания нп Мохаммед Дарами
17 Япония нп Кэито Накамура
1 Португалия вр Антони Лопеш
20 Франция зщ Саэль Кумбеди
22 Ангола зщ Клинтон Мата
2 Кот-д'Ивуар зщ Синали Дьоманде
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
6 Франция пз Максанс Какере
80 Франция пз Скелли Альверо
8 Франция пз Корентин Толиссо
37 Гана пз Эрнест Нуама
18 Франция нп Райан Шерки
11 Зимбабве нп Тино Кадевере
Главные тренеры
Бельгия Уильям Стилл
Франция Лоран Блан
История личных встреч
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Лион3 : 0Реймс
28.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур Реймс1 : 1Лион
20.03.2022 Франция - Лига 1 29-й тур Реймс0 : 0Лион
01.12.2021 Франция - Лига 1 16-й тур Лион1 : 2Реймс
12.03.2021 Франция - Лига 1 29-й тур Реймс1 : 1Лион
29.11.2020 Франция - Лига 1 12-й тур Лион3 : 0Реймс
21.12.2019 Франция - Лига 1 19-й тур Реймс1 : 1Лион
11.01.2019 Франция - Лига 1 20-й тур Лион1 : 1Реймс
17.08.2018 Франция - Лига 1 2-й тур Реймс1 : 0Лион
14.05.2016 Франция - Лига 1 38-й тур Реймс4 : 1Лион
26.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 1 : 2Реймс
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Реймс1 : 2
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 2 : 2Реймс
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 1 : 3Реймс
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Реймс2 : 0
23.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 1 : 0Лион
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Лион0 : 0
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Лион1 : 4
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 0 : 0Лион
19.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Лион1 : 4

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