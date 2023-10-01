Реймс - Лион 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
01 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Лион, которое состоится 01 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Лион
Лион
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|32
|зщ
|Томас Фоке
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|19
|зщ
|Джош Уилсон-Эсбранд
|21
|пз
|Азор Матусива
|8
|пз
|Амир Ричардсон
|10
|пз
|Тедди Теума
|7
|нп
|Дзюня Ито
|9
|нп
|Мохаммед Дарами
|17
|нп
|Кэито Накамура
|1
|вр
|Антони Лопеш
|20
|зщ
|Саэль Кумбеди
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|2
|зщ
|Синали Дьоманде
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|6
|пз
|Максанс Какере
|80
|пз
|Скелли Альверо
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|18
|нп
|Райан Шерки
|11
|нп
|Тино Кадевере
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Лоран Блан
История личных встреч
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 0
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 2
|12.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|29.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|11.01.2019
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|17.08.2018
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|14.05.2016
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|4 : 1
|26.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 4
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 4