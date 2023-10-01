Гавр - Лилль 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
01 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Лилль, которое состоится 01 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Лилль
Лилль
|30
|вр
|Артур Десма
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Готье Льорис
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|14
|пз
|Далер Кузяев
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|8
|пз
|Ясин Кехта
|23
|нп
|Хосуэ Казимир
|10
|нп
|Набиль Алиуи
|9
|нп
|Мохамед Байо
|30
|вр
|Люка Шевалье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Алешандро
|31
|зщ
|Исмаили
|8
|пз
|Анхель Гомес
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|10
|пз
|Реми Кабелла
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|17
|нп
|Иван Кавалейру
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|23.05.2009
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|0 : 1
|20.12.2008
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 1
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 2
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 2
|26.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|20.09.2023
|Лига конференций
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Лиги 1: «Гавр» — «Лилль». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.