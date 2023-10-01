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Гавр - Лилль 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
01 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Гавр
Лилль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Лилль, которое состоится 01 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Лилль
Лилль
30 Франция вр Артур Десма
22 Гвиана зщ Йоанн Сальмье
93 Сенегал зщ Аруна Санганте
4 Франция зщ Готье Льорис
27 Франция зщ Кристофер Опери
14 Россия пз Далер Кузяев
94 Гвинея пз Абдулайе Туре
8 Марокко пз Ясин Кехта
23 Франция нп Хосуэ Казимир
10 Франция нп Набиль Алиуи
9 Гвинея нп Мохамед Байо
30 Франция вр Люка Шевалье
18 Франция зщ Бафоде Диаките
15 Франция зщ Лени Йоро
4 Бразилия зщ Алешандро
31 Бразилия зщ Исмаили
8 Англия пз Анхель Гомес
21 Франция пз Бенжамен Андре
10 Франция пз Реми Кабелла
23 Косово нп Эдон Жегрова
17 Португалия нп Иван Кавалейру
9 Канада нп Джонатан Дэвид
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
23.05.2009 Франция - Лига 1 37-й тур Гавр0 : 1Лилль
20.12.2008 Франция - Лига 1 19-й тур Лилль3 : 1Гавр
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Гавр2 : 1
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 0 : 0Гавр
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Гавр3 : 0
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 2 : 2Гавр
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Гавр1 : 2
26.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Лилль1 : 2
20.09.2023 Лига конференций Группа A. 1-й тур Лилль2 : 0
16.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 2 : 2Лилль
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Лилль1 : 0
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 1 ДВЛилль
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Лиги 1: «Гавр» — «Лилль». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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