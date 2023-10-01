Ницца - Брест 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
01 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Брест, которое состоится 01 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Брест
Брест
|1
|вр
|Марцин Булка
|20
|зщ
|Юсеф Аталь
|6
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|11
|пз
|Морган Сансон
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
|9
|нп
|Теремас Моффи
|10
|нп
|Софьян Диоп
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|45
|пз
|Махди Камара
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|8
|пз
|Уго Маньетти
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|7
|нп
|Мартин Сатриано
|22
|нп
|Жереми ле Дуарон
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Эрик Руа
История личных встреч
|16.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 3
|02.10.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|09.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|3 : 2
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|21.02.2020
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 2
|14.12.2019
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|02.02.2013
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 2
|15.09.2012
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|4 : 2
|22.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|15.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 0
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 2