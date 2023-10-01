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Ницца - Брест 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
01 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Ницца
Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Брест, которое состоится 01 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Брест
Брест
1 Польша вр Марцин Булка
20 Алжир зщ Юсеф Аталь
6 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
26 Франция зщ Мельвен Бар
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
11 Франция пз Морган Сансон
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
24 Франция нп Гаэтан Лаборде
9 Нигерия нп Теремас Моффи
10 Франция нп Софьян Диоп
40 Нидерланды вр Марко Бизот
27 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
3 Франция зщ Лилиан Брассье
2 Франция зщ Брэдли Локо
45 Франция пз Махди Камара
20 Франция пз Пьерр Лис-Мелу
8 Франция пз Уго Маньетти
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
7 Уругвай нп Мартин Сатриано
22 Франция нп Жереми ле Дуарон
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Франция Эрик Руа
История личных встреч
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Брест1 : 0Ницца
06.11.2022 Франция - Лига 1 14-й тур Ницца1 : 0Брест
09.01.2022 Франция - Лига 1 20-й тур Брест0 : 3Ницца
02.10.2021 Франция - Лига 1 9-й тур Ницца2 : 1Брест
09.05.2021 Франция - Лига 1 36-й тур Ницца3 : 2Брест
06.01.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Брест2 : 0Ницца
21.02.2020 Франция - Лига 1 26-й тур Ницца2 : 2Брест
14.12.2019 Франция - Лига 1 18-й тур Брест0 : 0Ницца
02.02.2013 Франция - Лига 1 23-й тур Брест0 : 2Ницца
15.09.2012 Франция - Лига 1 5-й тур Ницца4 : 2Брест
22.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 0 : 1Ницца
15.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 2 : 3Ницца
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Ницца2 : 0
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Ницца0 : 0
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 1 : 1Ницца
23.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Брест1 : 0
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 1 : 2Брест
02.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Брест0 : 0
26.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 2 : 0Брест
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 1 : 2Брест

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