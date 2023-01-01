Лорьян - Монпелье 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
01 Октября 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Монпелье, которое состоится 01 Октября 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Монпелье
Монпелье
|38
|вр
|Ивон Мвого
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|15
|зщ
|Жульен Лапорт
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|24
|зщ
|Жедеон Калулу
|25
|зщ
|Венсан Ле Гофф
|19
|пз
|Лоран Абергель
|21
|пз
|Жюльен Понсо
|10
|пз
|Ромен Февр
|22
|пз
|Эли Крупи
|27
|нп
|Айегун Тосин
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|4
|зщ
|Кики Куяте
|29
|зщ
|Энцо Чато
|12
|пз
|Жордан Ферри
|13
|пз
|Жорис Шотар
|19
|пз
|Саша Делайе
|11
|пз
|Тежи Саванье
|10
|нп
|Вахби Хазри
|8
|нп
|Акор Адамс
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 1
|29.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 2
|20.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|22.08.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|29.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|24.01.2018
|Кубок Франции
|1/16 финала
|4 : 3
|15.04.2017
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|29.10.2016
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 2
|06.02.2016
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|5 : 3
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|4 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 4