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Лорьян - Монпелье 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
01 Октября 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Лорьян
Монпелье

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Монпелье, которое состоится 01 Октября 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Монпелье
Монпелье
38 Швейцария вр Ивон Мвого
3 Тунис зщ Монтассар Тальби
15 Франция зщ Жульен Лапорт
95 Франция зщ Сулейман Туре
24 ДР Конго зщ Жедеон Калулу
25 Франция зщ Венсан Ле Гофф
19 Франция пз Лоран Абергель
21 Франция пз Жюльен Понсо
10 Франция пз Ромен Февр
22 Франция пз Эли Крупи
27 Бенин нп Айегун Тосин
40 Франция вр Бенжамен Леком
77 Мали зщ Фалайе Сако
27 Швейцария зщ Бечир Омерагич
4 Мали зщ Кики Куяте
29 Камерун зщ Энцо Чато
12 Франция пз Жордан Ферри
13 Франция пз Жорис Шотар
19 Франция пз Саша Делайе
11 Франция пз Тежи Саванье
10 Тунис нп Вахби Хазри
8 Нигерия нп Акор Адамс
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Монпелье1 : 1Лорьян
29.12.2022 Франция - Лига 1 16-й тур Лорьян0 : 2Монпелье
20.02.2022 Франция - Лига 1 25-й тур Лорьян0 : 1Монпелье
22.08.2021 Франция - Лига 1 3-й тур Монпелье3 : 1Лорьян
03.03.2021 Франция - Лига 1 28-й тур Монпелье1 : 1Лорьян
29.11.2020 Франция - Лига 1 12-й тур Лорьян0 : 1Монпелье
24.01.2018 Кубок Франции 1/16 финала Монпелье4 : 3Лорьян
15.04.2017 Франция - Лига 1 33-й тур Монпелье2 : 0Лорьян
29.10.2016 Франция - Лига 1 11-й тур Лорьян2 : 2Монпелье
06.02.2016 Франция - Лига 1 25-й тур Лорьян1 : 1Монпелье
23.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 5 : 3Лорьян
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Лорьян2 : 2
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 3 : 0Лорьян
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Лорьян4 : 1
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Лорьян1 : 1
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Монпелье0 : 0
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 2 : 2Монпелье
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 1 : 0Монпелье
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Монпелье1 : 3
19.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 1 : 4Монпелье

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